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سياسة

بعد إعلان الرياض إحباط هجمات حوثية.. التحالف السعودي الإماراتي يشن عشرات الغارات على اليمن

غارات سابقة للتحالف على مخازن ذخيرة للحوثيين في صنعاء (رويترز)
غارات سابقة للتحالف على مخازن ذخيرة للحوثيين في صنعاء (رويترز)
28/10/2020
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آخر تحديث
28/10/2020
(مكة المكرمة) 11:46 PM

شن التحالف السعودي الإماراتي عشرات الغارات على مناطق شمالي اليمن، وذلك بعيد إعلان الرياض صد هجمات جديدة للحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في السعودية.

فقد قالت وسائل إعلام حوثية إن طيران التحالف نفذ مساء الأربعاء 31 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة.

وأفاد تلفزيون المسيرة بأن 17 غارة استهدفت مديريتي مدغل وصرواح في مأرب (شرق صنعاء)، واستهدفت 9 غارات أخرى مديرية خب والشعف في الجوف التي تقع شمال مأرب، في حين كان نصيب مديرية الظاهر في صعدة (أقصى شمالي اليمن) 4 غارات.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وسائل إعلام سعودية إن القوات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان وصاروخا ثانيا باتجاه نجران.

وأفاد المصدر نفسه بأن الدفاعات السعودية تمكنت من ‏تدمير 6 طائرات مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو أراضي المملكة.

وقبيل الإعلان السعودي، حذرت السفارة الأميركية في السعودية رعاياها في الرياض من هجوم محتمل بطائرات مسيرة أو صواريخ.

صاروخ أطلقه الحوثيون من مكان غير محدد داخل اليمن (رويترز)

تصعيد حوثي
وتأتي التطورات الجديدة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على أهداف يقولون إنها عسكرية في السعودية.

والثلاثاء، قالت جماعة الحوثي إنها هاجمت مجددا مطار أبها السعودي الواقع في منطقة قريبة من الحدود مع اليمن بطائرة مسيرة مفخخة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية جنوبي السعودية، بينها قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا ما وصفوه بهدف مهم في العاصمة السعودية بواسطة صاروخ باليستي وطائرات مسيرة، وكانوا استهدفوا المدينة قبل أكثر من عامين بصاروخ باليستي، مما أدى إلى أضرار مادية.

المصدر : الجزيرة + سي إن إن + وكالة الأناضول

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