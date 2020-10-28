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مغردون اعتبروها دعوة للقتل.. ساويرس: حان وقت التخلص من أردوغان

ساويرس من أبرز رجال الأعمال الذين دعموا السيسي في انقلابه على مرسي (الأوروبية)
ساويرس من أبرز رجال الأعمال الذين دعموا السيسي في انقلابه على مرسي (الأوروبية)
28/10/2020

فتح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بابا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة قال فيها إنه حان وقت التخلص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورأى البعض أنه يحرض على الطائفية ويدعو للقتل والانقلابات.

ولم يقدم ساويرس تفاصيل إضافية في تغريدته، إلا أنها حظيت بتفاعل كبير على تويتر بين مؤيد ومعارض.

وتتزامن هذه التغريدة مع هجمات افتراضية يشهدها تويتر منذ أيام ضد تركيا في مصر ودول خليجية، وهي تطالب بمقاطعة البضائع التركية.

كما تأتي في وقت يسلط فيه الإعلام الضوء على تبادل الاتهامات بين أردوغان وزعماء أوروبيين، لا سيما بعدما قال أردوغان الأحد إن "الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) يعاني من مرض، وعليه الخضوع لاختبار طبي".

وسبق أن هاجم الرئيس التركي نظيره الفرنسي الذي دافع عما اعتبرها حرية تعبير بنشر رسوم تسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وشن رواد مواقع التواصل هجوما لاذعا على رجل الأعمال المصري، متهمينه بالتحريض على قتل الرئيس التركي أو الانقلاب عليه، كما دعا بعضهم إلى التحقيق معه، مشيرين إلى أنه محصن من أي إجراءات بسبب نفوذه وتماهي مواقفه مع سياسة النظام المصري.

وأشار آخرون إلى أن هجوم ساويرس سببه ديني بحت، وعداوته لأردوغان نابعة من دفاع الرئيس التركي عن الدين الإسلامي ومواقفه إزاء إساءات فرنسا الأخيرة.

وعلق المرشح الرئاسي التونسي السابق محمد الهاشمي الحامدي على تغريدة ساويرس، مطالبا إياه بإدانة الرسوم المسيئة للنبي الكريم.

أما المغردة مريم جمال فردت بالقول إنه حان الوقت للتخلص من الأشخاص الذين لا يكترثون إلا للمال.

وهاجم الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة ساويرس، ووصفه بالطائفي.

وقارن الناشط عماد سليمان بين هجوم ساويرس على أردوغان، وبين ما قد يلاقيه أي مغرد أجنبي من نقد إذا تعرض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

 

وعبر موقع فيسبوك، اعتبر محمود جاسور أن ساويرس يحرض على قتل أردوغان لدفاعه عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

 

ومن ردود الفعل التركية، اعتبر أحد المغردين أن هجوم ساويرس جاء بسبب دفاع أردوغان عن الحق، مضيفا أن الحفرة التي يحفرها (ساويرس) سيقع فيها.

 

كما أشار مغرد تركي إلى أن ساويرس كان من الممولين لانقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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