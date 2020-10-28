مغردون اعتبروها دعوة للقتل.. ساويرس: حان وقت التخلص من أردوغان

فتح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بابا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة قال فيها إنه حان وقت التخلص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورأى البعض أنه يحرض على الطائفية ويدعو للقتل والانقلابات.

ولم يقدم ساويرس تفاصيل إضافية في تغريدته، إلا أنها حظيت بتفاعل كبير على تويتر بين مؤيد ومعارض.

Time to get rid of Erdogan !! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 27, 2020

وتتزامن هذه التغريدة مع هجمات افتراضية يشهدها تويتر منذ أيام ضد تركيا في مصر ودول خليجية، وهي تطالب بمقاطعة البضائع التركية.

كما تأتي في وقت يسلط فيه الإعلام الضوء على تبادل الاتهامات بين أردوغان وزعماء أوروبيين، لا سيما بعدما قال أردوغان الأحد إن "الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) يعاني من مرض، وعليه الخضوع لاختبار طبي".

وسبق أن هاجم الرئيس التركي نظيره الفرنسي الذي دافع عما اعتبرها حرية تعبير بنشر رسوم تسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وشن رواد مواقع التواصل هجوما لاذعا على رجل الأعمال المصري، متهمينه بالتحريض على قتل الرئيس التركي أو الانقلاب عليه، كما دعا بعضهم إلى التحقيق معه، مشيرين إلى أنه محصن من أي إجراءات بسبب نفوذه وتماهي مواقفه مع سياسة النظام المصري.

وأشار آخرون إلى أن هجوم ساويرس سببه ديني بحت، وعداوته لأردوغان نابعة من دفاع الرئيس التركي عن الدين الإسلامي ومواقفه إزاء إساءات فرنسا الأخيرة.

وعلق المرشح الرئاسي التونسي السابق محمد الهاشمي الحامدي على تغريدة ساويرس، مطالبا إياه بإدانة الرسوم المسيئة للنبي الكريم.

إلى أن تدين الرسوم الكرتونية المسيئة لنبي 90 مليون من مواطنيك في #مصر، ودفاع #ماكرون عنها وتمسكه بها، من يضمن أنك لست من تيار الاسلاموفوبيا يا سيد نجيب ساويرس؟ هذا التيار الذي يسعى في تشويه الإسلام ونشر الكراهية بحق المسلمين؟

مجرد سؤال ينتظر جوابك. نوّرنا بالحقيقة من فضلك. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) October 27, 2020

أما المغردة مريم جمال فردت بالقول إنه حان الوقت للتخلص من الأشخاص الذين لا يكترثون إلا للمال.

It’s time to get rid of people like u,who care about nothing except money,people who don’t care about their religion and beliefs,people who don’t care if their prophet Muhammad was insulted by damned France president,At least Erdogan defended his prophet not like u#إلا_رسول_الله https://t.co/dYbZTvzL9r — Meryem Gamal (@meryem_gamal) October 27, 2020

الطيب أردوغان رئيس مُنتخب

وهو باني تركيا الحديثه ، وصل للسلطه بواسطة الانتخابات

بخلاف السيسي الذي وصل للسلطة بواسطة الانقلاب و صناديق الذخيرة , ثم فرض نفسه رئيس فاشل مدى الحياة

ملاحظه

أردوغان الرئيس الذي خرج الشعب ليحميه من دبابات الانقلاب العسكري….. https://t.co/i1QOHFqRMV — المُنتصر بالله أحمد (@admnordin) October 27, 2020

وهاجم الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة ساويرس، ووصفه بالطائفي.

أيتها الجماهير العربية والإسلامية.. "سَمَعْ هُـسْ": الملياردير الطائفي الفاسد يقول لكم:

"حان وقت التخلص من أردوغان!!"..

ليبدأ الهجوم نصرة لماكرون!!

يا لهؤلاء الحمقى.. كيف يديرون دعايتهم الفجة.https://t.co/Cba12kXbqV — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 28, 2020

نجيب ساويرس : حان الوقت للتخلص من #اردوغان

نجيب ساويرس لم يكتف بمهرجانات العري و لا تهربه من الضرائب و سرقة أموال الشعب المصري بل يحرض الغرب صراحة علي التخلص من أردوغان لدفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم !

﴿قَد بَدَتِ البَغضاءُ مِن أَفواهِهِم وَما تُخفي صُدورُهُم أَكبَرُ﴾. pic.twitter.com/MSamlXovby — Taher Nour El-Din (@TaherNourElDen) October 28, 2020

وقارن الناشط عماد سليمان بين هجوم ساويرس على أردوغان، وبين ما قد يلاقيه أي مغرد أجنبي من نقد إذا تعرض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

لو حد من بره اتكلم نص كلمه عن السيسى عرق الوطنية ينقح عليهم ويشتموه بحجة انه بيتدخل فى الشأن المصرى الداخلى

اللى اختشوا ماتوا https://t.co/zQjwIHq979 — Eng. Mahmoud Soliman (@EMahmoudSoliman) October 27, 2020

انت فاهم غلط يا نجيب @NaguibSawiris

الموضوع مش بس اردوغان

فى واقع جديد شعوب مسلمه تخلصت من أمراض القوميه والعصبية وتوحدت تحت رايه الاسلام وكمان بقى ليها زعيم بتنفذ توجيهاته بقناعه كامله وإراده

اللى زرعه اردوغان السنين اللى مضت بدأ حصاده وهيكون فيه ملايين من اردوغان انتظر . https://t.co/Tw4dCrmGjv — ALHAWY (@AL7AWY1978) October 27, 2020

نجيب ساويرس مسيحي ارهابي …

يُحرض على قتل رئيس مسلم " #اردوغان " …! لماذا لم يصرخ احد " لا لخلط السياسه بالدين " ؟

لماذا لم يتهمه أحد بالإرهاب ؟ ألن يُحاسبه أحد على التحريض على القتل ونشر الفتنه ؟ لماذا يتدخل في أمور المسلمين اصلاً !#إلا_رسول_الله#مقاطعة_منتجات_فرنسا — Diana 🇵🇸🇹🇷🇩🇿🇶🇦🇹🇳🇮🇶🇱🇾🇲🇦🇾🇪🇵🇰🇸🇦 (@Diana1Diana7744) October 28, 2020

عايز إنقلاب تاني ولا إيه مش فاهم؟ https://t.co/vsFLQ5izNR — عمو حسام (@3arabawy) October 27, 2020

#كلنا_اردوغان هو الرئيس الوحيد الذىةيدافع عن الإسلام

هو الوحيد الذى دافع عن رسول الاسلام

يريدون التخلص منه

كما دعى نجيب ساويرس أنه حان الان التخلص من أردوغان

اعلمو ايها المسلمون أن العالم سيحارب هذا الرئيس الطيب أردوغان

وعلينا أن نكون سندة وظهرة الا رسول الله #محمد_صلاح — عبد الجبار (@5efVLYCZG7JiZs4) October 28, 2020

وعبر موقع فيسبوك، اعتبر محمود جاسور أن ساويرس يحرض على قتل أردوغان لدفاعه عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

ومن ردود الفعل التركية، اعتبر أحد المغردين أن هجوم ساويرس جاء بسبب دفاع أردوغان عن الحق، مضيفا أن الحفرة التي يحفرها (ساويرس) سيقع فيها.

Allah'ım Erdoğan hakkı savunduğu müddetçe başımızdan eksik etmesin.. Sizin gibilere de fırsat vermesin. Rabbim kurduğunuz tuzakları başınıza geçirsin İnşAllah https://t.co/8D2tlCParp — Kudüs Kızı 🇹🇷 (@kuduspsikologu) October 27, 2020

Arkadaşım bizi çiğnemeden Erdoğanı çiğneyemezsiniz. Kafirler! https://t.co/dpV1uTwboh — 🌙 A Y S 🖋 (@akinciyaziyor) October 27, 2020

ardından 40 köpek havlatmayan kurt, kurt sayılmaz. her zamankinden daha gür sesle

Recep Tayyip ERDOĞAN.#CharlieHebdo https://t.co/mefxddqAno — doğandiyebirii 🇹🇷 (@DoganErtus) October 27, 2020

كما أشار مغرد تركي إلى أن ساويرس كان من الممولين لانقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.