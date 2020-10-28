شاهد.. أردوغان ينشد بالعربية "طلع البدر علينا" انتصارا للرسول الكريم

أنشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "طلع البدر علينا" باللغة العربية، ومرددا ترجمتها باللغة التركية، وذلك في سياق دفاعه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نشر فرنسا رسوما مسيئة له.

وجاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي اليوم الأربعاء أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، داخل مقر البرلمان بأنقرة.

دفاع #أردوغان عن الرسول الكريم ضد الإساءة .. بنشيد "طلع البدر علينا" الذي ردده أهل المدينة المنورة قبل 1442 عامًا

https://t.co/QAztMG5hyy pic.twitter.com/7cGbbTNHS7 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 28, 2020

ونشر أردوغان عبر حسابه على تويتر مقطع الفيديو الذي ردد فيه أنشودة "طلع البدر علينا"، وعلق بالقول "إنه لشرف لنا أن نقف بصدق في وجه الهجمات على نبينا الذي كرم مكة والمدينة المنورة وآسيا وأفريقيا وأوروبا والعالم أجمع وكل مكان وزمان".

Mekke’ye, Medine’ye, Asya’ya, Afrika’ya, Avrupa’ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir. pic.twitter.com/TefvK8r5rJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2020

وفي السياق ذاته، جدد الرئيس التركي انتقاده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية دفاع الأخير عن الرسوم المسيئة وتصريحاته التي قال فيها إن الديانة الإسلامية تعيش أزمة في مختلف أنحاء العالم.

وقال أردوغان "لا تستحق فرنسا وأوروبا بشكل عام السياسات الشريرة والاستفزازية والقبيحة التي ينتهجها ماكرون ومن ينتمون لنفس عقليته".

وأكد أن "من يناصبون الإسلام وتركيا العداء سيغرقون في مستنقع الحقد والكراهية الذي دخلوه باسم الحرية، معتبرا أن هذه إشارات عودة أوروبا إلى العصر الهمجي".

ودعا أردوغان الأوروبيين العاقلين إلى أخذ زمام المبادرة ضد هذا التوجه الخطير، من أجل مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم، وطالب من يسعون للتغطية على فشلهم في سياساتهم الداخلية عبر استغلال العداوة للمسلمين والأتراك، بسحب أيديهم القذرة من القيم المقدسة للمسلمين، حسب تعبيره.