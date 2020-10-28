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السفارة الأميركية بالإمارات تحذر رعاياها من هجمات إرهابية محتملة

مدينة أبو ظبي (غيتي)
مدينة أبو ظبي (غيتي)
28/10/2020

دعت السفارة الأميركية في الإمارات رعاياها الأميركيين إلى توخي الحذر الشديد في ظل احتمال استهداف جماعات إرهابية للأميركيين بالخليج، حسبما ورد في بيان السفارة.

وجاء في البيان، الذي يحمل توقيع السفارة الأميركية في أبو ظبي والقنصلية في دبي، أن بعثة الولايات المتحدة تذكر مواطنيها في الإمارات بضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على وعيهم الأمني.

وأضافت أن وزارة الخارجية الأميركية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد العالمي للإرهاب، بما في ذلك احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد مواطني الولايات المتحدة ومصالحها في الخليج وشبه الجزيرة العربية.

وذكر البيان أن "الجماعات الإرهابية" قد تستخدم مجموعة واسعة من التكتيكات، بما في ذلك العمليات الانتحارية والاغتيالات والاختطاف والتفجير.

وأكد البيان أنه يجب على مواطني الولايات المتحدة البقاء بعيدا عن الأنظار، وأن يكونوا على دراية بالمناطق المحيطة، وأن يظلوا يقظين في المواقع التي يرتادها السياح.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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