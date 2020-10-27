البث الحي
سياسة

لبحث التطبيع وسد النهضة.. البرهان ووزير الخارجية ورئيس المخابرات السودانيان في ضيافة السيسي

صورة نشرها المجلس العسكري السوداني للقاء سابق بين السيسي والبرهان
صورة نشرها المجلس العسكري السوداني للقاء سابق بين السيسي والبرهان
27/10/2020

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في القاهرة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحضور رئيسي مخابرات البلدين، لبحث ملفات سد النهضة والتطبيع مع إسرائيل والعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية أن الزيارة الرسمية التي تستغرق يوما واحدا، تأتي تلبية لدعوة رسمية من السيسي.

وحضر اللقاء كل من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات العامة السوداني جمال عبد المجيد، ووزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين.

وأكد بيان للرئاسة المصرية عقب المحادثات أنه تم بحث عدد من القضايا، من بينها التطورات بملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأشار البيان إلى تمسك الجانبين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية تعبئة وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

كما شدد البيان على توافق الجانبين بشأن الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين السوداني والمصري باعتبارها مسألة أمن قومي.

من جهة ثانية، أضاف البيان أن السيسي أكد مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السودانية في صياغة مستقبل بلادها، مرحبا بالجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة أزمته الاقتصادية بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي إن ملف تطبيع السودان مع إسرائيل يتصدر هموم هذه المرحلة، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين المصريين قلقون من غياب بلادهم عن هذه الصفقة بالرغم من بيان مقتضب سابق للرئاسة المصرية يرحب بالتطبيع السوداني.

وقال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد إن الطرفين بحثا أيضا ملف اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الخرطوم وفصائل مسلحة، حيث أطلع البرهان السيسي على آخر التطورات فيه.

وأضاف أنه تم بحث مشاريع الربط بين البلدين، مثل مشاريع الطاقة الكهربائية والنقل البري.

ونقل فايد عن مصادر مطلعة أن المباحثات شهدت تقاربا غير مسبوق في وجهات النظر بشأن سد النهضة.

وذكر فايد أن ملف تطبيع السودان مع إسرائيل تم بحثه أيضا، حيث سبق أن عبرت مصر عن احترامها لخيارات السودان.

مفاوضات سد النهضة

وتأتي زيارة البرهان للقاهرة بالتزامن مع استئناف مفاوضات سد النهضة عبر اجتماع افتراضي (عبر الإنترنت)، بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من دولة جنوب أفريقيا ورعاية الاتحاد الأفريقي.

ونقلت الوكالة السودانية الرسمية أمس عن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أن بلاده ستشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول اقتراح طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتُّبِعت في الجولة الماضية، والتي أفضت إلى طريق مسدود.

والسبت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

البرهان: الاتفاق مع إسرائيل صلح ولم نتعرض لابتزاز أميركي ومعظم القوى السياسية لم تعارض التطبيع

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لا يمكن الفصل بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية والتطبيع مع إسرائيل، نافيا أن تكون بلاده تعرضت لابتزاز أميركي أو ضغوط خليجية.

تطبيع السودان وإسرائيل.. حزب المهدي ينفي تصريحات البرهان وواشنطن تمضي بإزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب

نفى حزب الأمة القومي السوداني أن يكون رئيسه الصادق المهدي قد وافق على التطبيع مع إسرائيل شريطة موافقة المجلس التشريعي، كما جاء على لسان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

المزيد من سياسة

زلزال جديد يضرب "إزمير" وارتفاع حصيلة الضحايا.. أردوغان: سنبني منازل جديدة للمتضررين

(الجزيرة)

لندن تترقب الانتخابات بقلق.. ترامب وبايدن أيهما أفضل لبريطانيا؟

مع من ستتعامل لندن السنوات الأربع المقبلة؟ مسألة يترقبها البريطانيون بقلق هذه الأيام (أسوشيتد برس)

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

السودان بين الضفتين والمنبرين.. التطبيع منكر غرب النيل وقول مغاير شرقا

وقفة ضد التطبيع بجانب مسجد الأنصار بأم درمان غرب النيل (الجزيرة)
الأكثر قراءة

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)

اتخذ مسافة من تصريحات ماكرون.. رئيس الوزراء الكندي: حرية التعبير ليست بلا حدود

ترودو يرفض عبارة &#34;الإرهاب الإسلامي&#34; لوصف تلك الهجمات (رويترز)