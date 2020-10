تثبيت القاضية إيمي كوني باريت بالمحكمة العليا … هل يعمق الانقسام الأميركي؟

قبل أسبوع من موعد الانتهاء من التصويت على انتخابات الرئاسة والكونغرس، صوت مجلس الشيوخ الأميركي ليلة أمس على تعيين القاضية إيمي كوني باريت قاضية بالمحكمة العليا.

وكان الجمهوريون -الذين يشكلون الأغلبية بمجلس الشيوخ- قد مرروا قرارا بالموافقة بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، باستثناء السيناتورة سوزان كولينز عن ولاية ماين، لتعيين القاضية باريت. ومن جانبهم صوت كل الديمقراطيين الـ 47 ضد القرار.

وقد انتقد الديمقراطيون سعي الجمهوريين للإسراع في عملية التعيين قبل نحو أسبوع فقط من الانتخابات.

وجاء تثبيت باريت بالمحكمة العليا بعد 30 يوما من ترشيحها من قبل الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ، وهي فترة قصيرة مقارنة بفترات استغرقها عادة تثبيت قضاة جدد لهذه المحكمة، والتي تبلغ تقليديا 3 أشهر.

وفي حين حاول الديمقراطيون بمجلس الشيوخ إبطاء عملية تثبيت المرشح الثالث لترامب للمحكمة العليا، من خلال مناورات إجرائية مختلفة، وقف الجمهوريون في هذا المجلس عائقا أمام محاولات تأجيل تثبيت باريت.

وبتثبيت القاضية باريت، تنقلب أغلبية المحكمة العليا لصالح المحافظين الجمهوريين الذين تم تعيينهم على يد رؤساء جمهوريين لتصبح 6 قضاة مقابل 3 ليبراليين.

يُذكر أن معارضة الديمقراطيين نبعت من تجربة رفض أغلبية مجلس الشيوخ الجمهورية عقد جلسات استماع للقاضي ميريك غارلاند، مرشح الرئيس السابق باراك أوباما قبل 4 سنوات، قبل ما يقرب من 8 أشهر من انتخابات ذلك العام، وذلك بحجة ضرورة انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، ومنح حق اختيار قاض جديد للرئيس القادم.

وتعهدت القاضية باريت بعد أدائها قسم اليمين باتباع القوانين، والتزامها بالدستور في عملها القضائي.

ويخشى الديمقراطيون من سجل باريت حيث أشارت لعدم دستورية برامج الرعاية الصحية المعروفة باسم "أوباما كير" كما تعارض الإجهاض، وتطالب بالتوسع في حق حمل السلاح، ولا تؤمن بمنح المثليين جنسيا حقوق فيما يتعلق بالزواج أو الميراث.

وبسبب تبعات اجتياح فيروس كورونا، والذي دفع بتصويت ملايين المواطنين عن طريق البريد خوفا من انتقال العدوى، يخشى الديمقراطيون أن تكون أولى القضايا التي يمكن أن تنظر فيها باريت كقاض ٍ جديد بالمحكمة العليا تلك التي يتقرر فيها من يفوز بالبيت الأبيض، وذلك في ضوء ارتفاع عدد القضايا المرفوعة والتي يتوقع لها أن ترفع للطعن في طريقة عد وفرز الأصوات.

وقد اعتبر الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في كلماتهم قبل التصويت على تثبيت القاضية باريت، أن ما قام به ترامب من الإسراع بترشيحها ما هو إلا عمل سياسي لمساعدته على الحفاظ على البيت الأبيض، في سباق تظهر كل استطلاعات الرأي خسارته للانتخابات القادمة.

وقد أشار الرئيس الحالي بالفعل إلى سبب واحد لترشيح باريت السريع، بعد 8 أيام فقط من وفاة القاضية غينسبورغ.

وقال ترامب بعد وقت قصير من وفاة غينسبورغ الشهر الماضي "أعتقد أنه من الأفضل أن نختار قاضية قبل الانتخابات لأنني أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون فضيحة يقوم بها الديمقراطيون، إنها عملية احتيال، هذه الفضيحة ستكون أمام المحكمة العليا".

وأضاف "أعتقد أن وجود حالة 4 قضاة مقابل 4 ليس وضعا جيدا لصدور أي قرار".

ومن جانبه انتقد إيان بريمر، رئيس مؤسسة أوراسيا البحثية، خطوة الرئيس ترامب، وغرد يقول:

After tonight, Republicans will have nominated 15 of the last 19 justices, despite having lost the popular vote in 6 of the last 7 presidential elections. #MinorityRule

— ian bremmer (@ianbremmer) October 26, 2020