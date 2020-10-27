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سياسة|يمن

اليمن.. مقتل وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين برصاص مجهولين

حسن زيد الأمين العام لحزب الحق ووزير الشباب في حكومة الحوثيين (مواقع التواصل)
حسن زيد الأمين العام لحزب الحق ووزير الشباب في حكومة الحوثيين (مواقع التواصل)
27/10/2020

قالت مصادر يمنية إن حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة صنعاء صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد أسامة ساري وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين -عبر حسابه في فيسبوك- مقتل زيد برصاص مسلحين مجهولين في منطقة حَدّة.

يذكر أن زيد (66 عاما) هو الأمين العام لحزب "الحق" الموالي للحوثيين.

وذكرت مصادر أن المسلحين أطلقوا النار عليه في نفق جسر حي حدة جنوبي صنعاء، وكانت ابنته برفقته، وقد نقل إلى مستشفى قريب، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

ولا تزال الحرب مستعرة في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على محافظات عدة من بينها العاصمة عام 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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