بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمدرسة دينية في باكستان

قتل تسعة من طلبة العلوم الشرعية، وأصيب نحو 120 آخرين بجروح متفاوتة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مدرسة قرآنية في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر شمال غربي باكستان، ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال رئيس شرطة بيشاور محمد علي خان، إن كاميرات مراقبة المدرسة رصدت شخصا يُدخل حقيبة مدرسية إلى قاعة الدرس الصباحي، مضيفا أن التفجير تم بواسطة جهاز تحكم عن بُعد.

وأضاف أن الشخص الذي جلب القنبلة غادر المكان قبل وقوع الانفجار.

ونشر صحفيون ونشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر رجلا معمما يشرح بعض الشؤون الدينية باللغتين البشتونية والعربية أمام مذياع، قبل أن يقاطعه دوي انفجار عنيف تلته صيحات، كما أظهر مقطع آخر آثار الدمار التي خلّفها الانفجار في المدرسة القرآنية.

وأوضح المدرس صفي الله خان أنه كانت هناك شعبتان في المدرسة، الأولى للبالغين والثانية للأطفال. وقال إن الانفجار الكبير الذي سُمع دويّه في عدد كبير من أحياء بيشاور، وقع في الجزء الذي يوجد فيه طلاب تتجاوز أعمارهم 18 عاما، مضيفا أن جدارا انهار، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف الأطفال.

وفي تغريدة على تويتر، قدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعازيه لأسر ضحايا الانفجار، معبرا عن بالغ حزنه ومشددا على أنه سيعمل على ضمان تقديم "الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم الوحشي الجبان إلى العدالة في أسرع وقت ممكن".

Deeply saddened by terrorist attack on madrassah in Peshawar. My condolences go to the victims families & prayers for early recovery of the injured. I want to assure my nation we will ensure the terrorists responsible for this cowardly barbaric attack are brought to justice asap

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 27, 2020