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سياسة

مدتها 3 سنوات.. قطر وحكومة الوفاق الليبية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني

خلال توقيع مذكرة التفاهم في الدوحة اليوم (قنا)
خلال توقيع مذكرة التفاهم في الدوحة اليوم (قنا)
26/10/2020

وقعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية ووزارة الداخلية في دولة قطر مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، تتركز في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ونصت المذكرة على تبادل المعلومات بين البلدين حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها، وشبكات دعم الإرهاب من حيث الإمداد والتمويل، والبحث والتحري والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات.

وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات بشأن الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب، وتقديم الأدوات اللازمة المساعدة في مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي.

وأكدت المذكرة على تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالأخص غسل الأموال والأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيع المذكرة في الدوحة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وكل من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وقد استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوفد الليبي الذي ضم وزيري الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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