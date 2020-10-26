مدتها 3 سنوات.. قطر وحكومة الوفاق الليبية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني

وقعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية ووزارة الداخلية في دولة قطر مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، تتركز في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ونصت المذكرة على تبادل المعلومات بين البلدين حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها، وشبكات دعم الإرهاب من حيث الإمداد والتمويل، والبحث والتحري والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات.

وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات بشأن الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب، وتقديم الأدوات اللازمة المساعدة في مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي.

وأكدت المذكرة على تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالأخص غسل الأموال والأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيع المذكرة في الدوحة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وكل من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وقد استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوفد الليبي الذي ضم وزيري الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.