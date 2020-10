حملات شعبية لمقاطعة البضائع الفرنسية.. 9 دول عربية وإسلامية أصدرت مواقف بشأن الرسوم المسيئة

شهدت العديد من الدول العربية والإسلامية مظاهرات أو حملات شعبية مطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية، بيد أن 9 دول عربية وإسلامية هي التي صدرت عنها مواقف رسمية حتى الآن بشأن الرسوم المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتفاوتت المواقف الصادرة عن هذه الدول في نبرتها وفي الإجراءات المصاحبة لها، حيث اكتفت بعضها بالإدانة، في حين استدعت أخرى السفراء الفرنسيين على أراضيها، وأبلغتهم إدانتها المواقف الأخيرة في فرنسا.

أردوغان.. تصعيد متواصل ضد ماكرون

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليوم الثالث على التوالي التنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتأكيد على أنه بحاجة لاختبار قدراته العقلية، عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة بشأن الإسلام.

ودعا اليوم زعماء أوروبا إلى وضع حد لما سمّاه أجندة الرئيس الفرنسي المعادية للإسلام، كما دعا الشعب التركي إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

باكستان.. اتهام ماكرون واستدعاء للسفير

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير الفرنسي المعتمد في إسلام آباد -مارك بريتي- وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة استنكارا للرسوم المسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصفتها بالمعادية للمسلمين.

My letter to CEO Facebook Mark Zuckerberg to ban Islamophobia just as Facebook has banned questioning or criticising the holocaust. pic.twitter.com/mCMnz9kxcj

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 25, 2020