البث الحي
سياسة

سد النهضة.. اجتماع سوداني مصري إثيوبي لبحث استئناف المفاوضات

جزء من سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل الإجتماعي)
جزء من سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل الإجتماعي)
26/10/2020

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استئناف مفاوضات سد النهضة، غدا الثلاثاء، بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي.

ورحب رامافوزا بالتزام الأطراف استئناف التفاوض بروح التعاون والنيات الحسنة للتوصل إلى اتفاق يقبله الجميع.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل إعادة تأكيد الثقة لدى الأطراف الثلاثة في المفاوضات بقيادة أفريقية، مشددا على أن نجاح المفاوضات سيعزز الاندماج والتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة، وسيعود بالفائدة على كل أفريقيا.

بدورها، أعلنت السلطات السودانية، انعقاد اجتماع افتراضي، الثلاثاء، لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، يعقد الاجتماع الثلاثي بدعوة من دولة جنوب أفريقيا ورعاية الاتحاد الأفريقي عبر تقنية "فيديو كونفرانس" (Video Conference).

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قوله "تستأنف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة".

وأضاف أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق، التى اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

واقترح الوزير السوداني منح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وفق جدول زمني محكم.

والسبت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها، التي خططت لها بشأن سد النهضة.

جاء ذلك غداة اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد.

وقال ترامب، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الجمعة، إن "الوضع المتعلق بأزمة سد النهضة خطير، وإن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد".

واتّهمت أديس أبابا، السبت، الرئيس الأميركي بأنه "يحرّض على حرب" ضدها.

وفي فبراير/شباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

خبراء أميركيون يحذرون.. ما ذكره ترامب يوفر مبررا علنيا لهجوم مصري على سد النهضة الإثيوبي

حذر خبراء أميركيون من تبعات تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول سد النهضة التي اعتبروها دافعا لزيادة التوتر المصري الإثيوبي، في حين حذر عدد منهم من أن يكون ترامب قد وفر مبررا لهجوم مصري عسكري.

ترامب تحدث عن تفجير سد النهضة.. أديس أبابا تستدعي السفير الأميركي والاتحاد الأوروبي ينادي بخفض التوتر

قال الاتحاد الأوروبي إن التوصل لاتفاق لملء سد النهضة بمتناول الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، في وقت استدعت الأخيرة السفير الأميركي لطلب إيضاحات بشأن تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن مصر قد تنسف هذا السد.

المزيد من سياسة

حرب الوسوم والتسريبات.. من يحرّك مواقع التواصل بمصر؟

السلطات المصرية تسعى للسيطرة على قائمة الوسوم الأعلى تداولا في موقع تويتر (رويترز)

زلزال جديد يضرب "إزمير" وارتفاع حصيلة الضحايا.. أردوغان: سنبني منازل جديدة للمتضررين

لندن تترقب الانتخابات بقلق.. ترامب وبايدن أيهما أفضل لبريطانيا؟

مع من ستتعامل لندن السنوات الأربع المقبلة؟ مسألة يترقبها البريطانيون بقلق هذه الأيام (أسوشيتد برس)

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)
الأكثر قراءة

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)

اتخذ مسافة من تصريحات ماكرون.. رئيس الوزراء الكندي: حرية التعبير ليست بلا حدود

ترودو يرفض عبارة &#34;الإرهاب الإسلامي&#34; لوصف تلك الهجمات (رويترز)