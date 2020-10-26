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سياسة|قطر

رويترز: قطر قد تحصل على طائرات "إف-35" رغم اعتراضات تل أبيب

قطر تسعى لشراء طائرة إف-35 (F-35) الأميركية (الجزيرة)
قطر تسعى لشراء طائرة إف-35 (F-35) الأميركية (الجزيرة)
26/10/2020

نقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة في الحكومة الإسرائيلية يوفال شتاينتز قوله إن "بيع الولايات المتحدة طائرة إف-35 (F-35) لقطر ممكن، رغم اعتراض إسرائيل على هذه الصفقة بسبب ما تقول إنها علاقات قطر مع إيران وحركة حماس".

وأضافت أن الوزير الإسرائيلي أكد أنه إذا أبدت قطر الرغبة في شراء هذه الطائرة وكانت مستعدة لدفع ثمنها، فإنها ستحصل عليها عاجلا أو آجلا.

وأوضح أن هذا احتمال يجب أن تأخذه إسرائيل في الحسبان، لأن الولايات المتحدة تنظر في النهاية لمصالحها خصوصا في ظل المنافسة مع طائرات أخرى من روسيا والصين.

وذكرت رويترز في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن قطر قدمت طلبا رسميا لشراء الطائرة "إف-35" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن والتي لم يحصل عليها في المنطقة إلى الآن سوى إسرائيل.

وقالت إسرائيل التي تتشاور واشنطن معها بشأن مثل هذه المبيعات إن الصفقة ستكون محل اعتراض.

وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم شتاينتز أن الموقف الإسرائيلي لن يتغير، قائلا لرويترز إن إسرائيل ستطلب في حالة المضي قدما في مثل هذه الصفقة "تعويضا مناسبا"، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مساعدات دفاعية أميركية.

ويبدي المسؤولون الأميركيون استعدادا لبيع "إف-35" للإمارات بعد أن قامت هي والبحرين، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، لكنهم يلوذون بالصمت إزاء طلب قطر شراء الطائرة.

وعملت الإدارات الأميركية المتعاقبة على إبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، ومع ذلك أشار شتاينتز إلى أن مبيعات أسلحة أميركية متطورة لدول عربية تمت في السابق رغم اعتراضات إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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