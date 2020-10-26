البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بالفيديو.. ترامب يتهم المستشفيات بتزييف أعداد الوفيات بكورونا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (رويترز)
26/10/2020

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأطباء والمستشفيات الأميركية بتضخيم أعداد الوفيات بفيروس كورونا، في المقابل وجّه المرشح الديمقراطي جو بايدن انتقادات حادة لترامب مع وصول إصابات كورونا لمعدلات قياسية.

وسجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة أكثر من 84 ألف إصابة بالمرض كما سجلت أكثر من 79 ألف إصابة السبت، وهو أعلى مستوى يومي من الإصابات منذ بدء الجائحة التي أودت بحياة نحو 225 ألف أميركي حتى الآن وتسببت في خسارة الملايين لوظائفهم.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للرئيس الأميركي ترامب يتهم فيه الأطباء والمستشفيات الأميركية بتضخيم أعداد الوفيات بفيروس كورونا للحصول على دعم مادي إضافي من الحكومة.

وقال ترامب في مقطع الفيديو إن "المستشفيات في الدول الأخرى تُسجل وفاة الشخص حسب المرض المُصاب به فإذا كان أحدهم مُصابا بالقلب أو بالسرطان إلى جانب إصابته بكورونا، فإنهم يسجلونه حسب مرضه وليس بسبب كورونا، ولذلك نحن نندهش للأرقام القليلة بتلك الدول".

وأضاف الرئيس الأميركي أنتم تعرفون أن الأطباء -وكذلك المستشفيات- يحصلون على أموال أخرى في حال تسجيلهم الوفاة بسبب كورونا.

واستهجن العديد من الأطباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصريحات ترامب ووصفوها بالكذب والإهانة لهم وخداع الناخبين.

وقد علق الطبيب روب ديفيدسون مدير لجنة الحفاظ على الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية بأن "هذه إهانة لي كطبيب، نحن نسجل الوفيات بناءً على ما حدث بها، لكن إذا قمت أنت بوظيفتك السخيفة ما كانت هناك هذه الأعداد من الوفيات لتسجل بكورونا، وطبقا لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا كانت الأعداد ستقل بواقع 130 ألف شخص".

كما غردت الصحفية الأميركية إيمي ماكسمن، "الأطباء والممرضون على خط المواجهة.. إنهم أبطال عدم تفشي هذا الوباء. والواقع أن ترامب يروّج الأكاذيب لتشويه صورتهم بعد أن أنقذوا حياته مباشرة".

 

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند
المزيد من سياسة

حرب الوسوم والتسريبات.. من يحرّك مواقع التواصل بمصر؟

السلطات المصرية تسعى للسيطرة على قائمة الوسوم الأعلى تداولا في موقع تويتر (رويترز)

زلزال جديد يضرب "إزمير" وارتفاع حصيلة الضحايا.. أردوغان: سنبني منازل جديدة للمتضررين

لندن تترقب الانتخابات بقلق.. ترامب وبايدن أيهما أفضل لبريطانيا؟

مع من ستتعامل لندن السنوات الأربع المقبلة؟ مسألة يترقبها البريطانيون بقلق هذه الأيام (أسوشيتد برس)

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)
الأكثر قراءة

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)

اتخذ مسافة من تصريحات ماكرون.. رئيس الوزراء الكندي: حرية التعبير ليست بلا حدود

ترودو يرفض عبارة &#34;الإرهاب الإسلامي&#34; لوصف تلك الهجمات (رويترز)