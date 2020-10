بالفيديو.. ترامب يتهم المستشفيات بتزييف أعداد الوفيات بكورونا

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأطباء والمستشفيات الأميركية بتضخيم أعداد الوفيات بفيروس كورونا، في المقابل وجّه المرشح الديمقراطي جو بايدن انتقادات حادة لترامب مع وصول إصابات كورونا لمعدلات قياسية.

وسجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة أكثر من 84 ألف إصابة بالمرض كما سجلت أكثر من 79 ألف إصابة السبت، وهو أعلى مستوى يومي من الإصابات منذ بدء الجائحة التي أودت بحياة نحو 225 ألف أميركي حتى الآن وتسببت في خسارة الملايين لوظائفهم.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للرئيس الأميركي ترامب يتهم فيه الأطباء والمستشفيات الأميركية بتضخيم أعداد الوفيات بفيروس كورونا للحصول على دعم مادي إضافي من الحكومة.

وقال ترامب في مقطع الفيديو إن "المستشفيات في الدول الأخرى تُسجل وفاة الشخص حسب المرض المُصاب به فإذا كان أحدهم مُصابا بالقلب أو بالسرطان إلى جانب إصابته بكورونا، فإنهم يسجلونه حسب مرضه وليس بسبب كورونا، ولذلك نحن نندهش للأرقام القليلة بتلك الدول".

وأضاف الرئيس الأميركي أنتم تعرفون أن الأطباء -وكذلك المستشفيات- يحصلون على أموال أخرى في حال تسجيلهم الوفاة بسبب كورونا.

واستهجن العديد من الأطباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصريحات ترامب ووصفوها بالكذب والإهانة لهم وخداع الناخبين.

وقد علق الطبيب روب ديفيدسون مدير لجنة الحفاظ على الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية بأن "هذه إهانة لي كطبيب، نحن نسجل الوفيات بناءً على ما حدث بها، لكن إذا قمت أنت بوظيفتك السخيفة ما كانت هناك هذه الأعداد من الوفيات لتسجل بكورونا، وطبقا لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا كانت الأعداد ستقل بواقع 130 ألف شخص".

كما غردت الصحفية الأميركية إيمي ماكسمن، "الأطباء والممرضون على خط المواجهة.. إنهم أبطال عدم تفشي هذا الوباء. والواقع أن ترامب يروّج الأكاذيب لتشويه صورتهم بعد أن أنقذوا حياته مباشرة".