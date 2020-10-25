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سياسة

مصر.. مقتل مدنيين في سيناء بانفجار عبوات زرعت في منازلهم أثناء نزوحهم

عناصر من الأمن المصري في مدينة بئر العبد (رويترز-أرشيف)
عناصر من الأمن المصري في مدينة بئر العبد (رويترز-أرشيف)
25/10/2020

أفاد مسؤولون مصريون اليوم الأحد بمقتل وإصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال في محافظة شمال سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، جراء عبوات ناسفة زرعها مسلحون في منازلهم أثناء نزوحهم.

وقالت المصادر لوكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press)، إن عناصر تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية فخخوا منازل عدة في قرى تابعة لمدينة بئر العبد حيث انفجرت بعض العبوات الناسفة في منازل عاد إليها أصحابها، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل بينهم 6 من عائلة واحدة في وقت متأخر أمس السبت، وبين الضحايا نساء وأطفال.

وأضافت المصادر أن 10 آخرين على الأقل أصيبوا منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ونقلوا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

وكانت السلطات اتهمت تنظيم الدولة بمهاجمة قرى في تلك المنطقة في يوليو/تموز الماضي، مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم، ثم أعلن الجيش تأمين القرى في أغسطس/آب، والسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد بضعة أسابيع.

وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي أفادت مصادر للجزيرة بمقتل ضابط مصري وإصابة اثنين آخرين من الجيش جراء تفجير وقع قرب نقطة عسكرية غربي الشيخ زويد في شمال سيناء، وذلك بعد أسابيع من تفجير مماثل قتل وأصيب فيه 7 عسكريين بينهم 3 ضباط.

يذكر أنه منذ فبراير/شباط 2018 يشن الجيش بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية موسعة ضد المسلحين في شمال سيناء تحت مسمى "العملية الشاملة".

المصدر : الجزيرة + أسوشيتد برس

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