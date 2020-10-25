قطر وروسيا تؤكدان أهمية الحوار من أجل التسوية السياسية للأزمات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على سوريا وليبيا.

وقال بيان للخارجية الروسية إن الوزيرين أكدا التوجه المشترك لتقوية الحوار بين موسكو والدوحة لمصلحة التسوية السياسية للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها سوريا وليبيا.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن الجانبين أكدا كذلك أهمية استمرار التنسيق، بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.