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بعد تهديدات واشنطن بفرض عقوبات.. الرئيس التركي: لا تتأخروا.. أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون

أردوغان يحضر مؤتمرا لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية (الأناضول)
أردوغان يحضر مؤتمرا لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية (الأناضول)
25/10/2020

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد عن رفضه تهديدات الولايات المتحدة بشأن استخدام بلاده منظومة إس 400 الدفاعية الروسية، متحديا واشنطن بالقول "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون".

وأضاف "لقد ماطلتنا أميركا في تسليم طائرات مسيّرة قبل سنوات من الآن، وها نحن قمنا بتصنيعها بأنفسها".

وقال مستنكرا التهديد بفرض عقوبات أميركية "إن كنتم تريدون فرض العقوبات فافرضوها، لقد رفضتم تسليم مقاتلات إف 35 لنا"، مضيفا في كلمة له في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية "لسنا دولة قبلية، بل تركيا".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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