بعد تهديدات واشنطن بفرض عقوبات.. الرئيس التركي: لا تتأخروا.. أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد عن رفضه تهديدات الولايات المتحدة بشأن استخدام بلاده منظومة إس 400 الدفاعية الروسية، متحديا واشنطن بالقول "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون".

وأضاف "لقد ماطلتنا أميركا في تسليم طائرات مسيّرة قبل سنوات من الآن، وها نحن قمنا بتصنيعها بأنفسها".

وقال مستنكرا التهديد بفرض عقوبات أميركية "إن كنتم تريدون فرض العقوبات فافرضوها، لقد رفضتم تسليم مقاتلات إف 35 لنا"، مضيفا في كلمة له في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية "لسنا دولة قبلية، بل تركيا".