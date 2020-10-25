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سياسة|فلسطين

بعد تعرضه للضرب والتنكيل.. استشهاد شاب فلسطيني على أيدي جنود الاحتلال بالضفة

احتجاجات قبل أيام في منطقة نابلس ضد اعتداءات المستوطنين (الأناضول)
احتجاجات قبل أيام في منطقة نابلس ضد اعتداءات المستوطنين (الأناضول)
25/10/2020

أعلن مجمع فلسطين الطبي في رام الله استشهاد شاب فلسطيني بعد تعرضه للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية ترمسعيا برام الله في الضفة الغربية.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بتعرض الشاب عامر صنوبر (18 عاما) وصديقه لاعتداء من قبل جنود إسرائيليين اعترضوا مركبتهما، مما أدى إلى استشهاده وإصابة صديقه بجروح.

وقال مصدر طبي في مجمع فلسطين الطبي لوكالة الأناضول إن جثمان الشاب وصل فجرا وعليه آثار ضرب قيل إنها من قبل مستوطنين يهود، بحسب مرافقيه.

وفي وقت لاحق، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني تعثر خلال مطاردته شمالي رام الله وسط الضفة الغربية وارتطم رأسه بالأرض، مما أدى إلى وفاته.

وقال الجيش -وفق القناة الـ12 الخاصة- إن مواطنة إسرائيلية أبلغت فجر الأحد بتعرض سيارتها للرشق بالحجارة قرب قرية ترمسعيا، وعندما هرعت قوة من الجيش إلى المكان رصدت شابين فلسطينيين حاولا الفرار.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، بدأت قوة الجيش في مطاردة الشابين، فسقط أحدهما وأصيب في رأسه ففقد الوعي، لتؤكد فرقة طبية إسرائيلية وصلت إلى المكان لاحقا وفاته.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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