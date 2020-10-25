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سياسة

ابنة ترامب وزوجها يهددان بمقاضاة منظمة بسبب إعلانات عن كورونا

المنظمة التي وضعت الإعلاتات في ساحة تايمز سكوير أكدت أنها ستبقي عليها (رويترز)
المنظمة التي وضعت الإعلاتات في ساحة تايمز سكوير أكدت أنها ستبقي عليها (رويترز)
25/10/2020

هددت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر بمقاضاة منظمة يديرها جمهوريون معارضون لترامب إثر نشرها إعلانات في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك عن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتتضمن الإعلانات صورا لكل من إيفانكا وجاريد، ويظهر جاريد قائلا في أحد الإعلانات "سيعاني سكان نيويورك وهذه مشكلتهم"، في إشارة إلى أن مستشار الرئيس وصهره لا يبالي بتفشي الوباء في المدينة.

ووجه محامي الادعاء إلى المنظمة التي تدعى "لينكن بروجيكت" (Lincoln Project) رسالة وصف فيها الإعلانات بالكاذبة والخبيثة وتمثل تشهيرا بموكليْه إيفانكا وجاريد، وهدد بمقاضاة المنظمة إذا لم تزل الإعلانات.

وردت لينكن بروجيكت بالتأكيد أن الإعلانات ستبقى في مكانها، وأن المعلومات التي تحملها صحيحة ولا تشكل مخالفة للقانون.

وتحدى أحد محامي المنظمة الزوجين أن يتقدما بدعوى قضائية ضدها، مؤكدا أن المنظمة لا يخيفها التهديد بمقاضاتها.

وإيفانكا وجاريد مستشاران للرئيس الأميركي الذي يتهمه خصومه الديمقراطيون بالفشل في التصدي لتفشي وباء كورونا الذي أصاب حتى الآن 8.8 ملايين أميركي توفي منهم 230 ألفا، وفق أحدث البيانات التي ينشرها موقع ورلد ميتر.

وخلال المناظرتين الرئاسيتين، هاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بسبب أداء إدراته في مواجهة الانتشار الواسع للوباء، كما اعتبر الرئيس السابق باراك أوباما -الذي شارك لأول مرة بشكل مباشر في حملة بايدن- أن ترامب فشل تماما في التعامل مع الأزمة.

المصدر : الجزيرة

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