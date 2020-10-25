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سياسة|سودان

إذاعة إسرائيلية: الخرطوم وافقت على استقبال المهاجرين السودانيين في إسرائيل

طالبو لجوء أفارقة في صحراء النقب (رويترز)
طالبو لجوء أفارقة في صحراء النقب (رويترز)
25/10/2020

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بأن الحكومة السودانية وافقت على استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وذلك بعد إعلان بدء تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، فقد دخل الآلاف من المواطنين السودانيين إلى إسرائيل بشكل غير قانوني في السنوات الـ15 الأخيرة، وما زال هناك نحو 6 آلاف منهم.

وأضافت إذاعة الجيش أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تشكيل لجنة لوضع خطط لإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء السودانيين.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أنه خلال المحادثات التي سبقت إعلان التطبيع الأسبوع الماضي، وافق المسؤولون السودانيون على عودة المهاجرين، مضيفة أن إسرائيل تسعى إلى إعادة أكبر عدد ممكن منهم.

ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء صحة التقرير أو ينفيه.

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك الجمعة رسميا عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي توافق على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.

وعقب الإعلان، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأنباء الألمانية

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