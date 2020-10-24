نتنياهو: إسرائيل لن تمانع بيع واشنطن أسلحة أميركية متطورة للإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة أن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة أميركية متطورة، بما فيها طائرات إف-35 (F-35)، لدولة الإمارات.

وقال في بيان علق فيه على زيارة وزير دفاع حكومته بيني غانتس إلى واشنطن الأسبوع الجاري لمناقشة بيع هكذا أسلحة للإمارات، وتشمل طائرات إف-35، إن "إسرائيل لن تعارض بيع هذه النظم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وجاء هذا التصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد دقائق قليلة من إعلان واشنطن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان الذي أصبح ثالث دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل منذ بداية العام، بعد الإمارات والبحرين.

وكانت قضية بيع طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-35 لدولة الإمارات نقطة خلاف في اتفاق التطبيع بين البلدين. إذ يخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تفقد بلادهم تميزها التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط.

وكررت إسرائيل حاجتها للحفاظ على أفضليتها العسكرية حتى منذ إقامة علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين بموجب اتفاقين توسطت فيهما الولايات المتحدة الشهر الماضي.

ومنذ الستينيات، حافظت الولايات المتحدة على سياسة "التفوق العسكري النوعي" أو "الميزة العسكرية النوعية" التي بموجبها تضمن واشنطن امتلاك إسرائيل أفضل المعدات العسكرية في المنطقة.

وبعد تمريرها في الكونغرس، أصبحت هذه الميزة قانونا قبل عامين ويجب على الولايات المتحدة أن تضمن بموجبه، عندما تبيع أسلحة لدولة ما في الشرق الأوسط، بقاء إسرائيل في وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها إذا وقعت هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

وقال نتنياهو إنه تلقى ضمانة بأن "الولايات المتحدة ستحدّث قدرات إسرائيل العسكرية وتحافظ على ميزتها العسكرية النوعية" وبالتالي "لا تعارض" بيع المعدات العسكرية للإمارات.