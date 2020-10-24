البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

نتنياهو: إسرائيل لن تمانع بيع واشنطن أسلحة أميركية متطورة للإمارات

طائرات إف-35 تملك قدرات قتالية كبيرة (الأوروبية)
طائرات إف-35 تملك قدرات قتالية كبيرة (الأوروبية)
24/10/2020

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة أن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة أميركية متطورة، بما فيها طائرات إف-35 (F-35)، لدولة الإمارات.

وقال في بيان علق فيه على زيارة وزير دفاع حكومته بيني غانتس إلى واشنطن الأسبوع الجاري لمناقشة بيع هكذا أسلحة للإمارات، وتشمل طائرات إف-35، إن "إسرائيل لن تعارض بيع هذه النظم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وجاء هذا التصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد دقائق قليلة من إعلان واشنطن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان الذي أصبح ثالث دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل منذ بداية العام، بعد الإمارات والبحرين.

وكانت قضية بيع طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-35 لدولة الإمارات نقطة خلاف في اتفاق التطبيع بين البلدين. إذ يخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تفقد بلادهم تميزها التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط.

وكررت إسرائيل حاجتها للحفاظ على أفضليتها العسكرية حتى منذ إقامة علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين بموجب اتفاقين توسطت فيهما الولايات المتحدة الشهر الماضي.

ومنذ الستينيات، حافظت الولايات المتحدة على سياسة "التفوق العسكري النوعي" أو "الميزة العسكرية النوعية" التي بموجبها تضمن واشنطن امتلاك إسرائيل أفضل المعدات العسكرية في المنطقة.

وبعد تمريرها في الكونغرس، أصبحت هذه الميزة قانونا قبل عامين ويجب على الولايات المتحدة أن تضمن بموجبه، عندما تبيع أسلحة لدولة ما في الشرق الأوسط، بقاء إسرائيل في وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها إذا وقعت هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

وقال نتنياهو إنه تلقى ضمانة بأن "الولايات المتحدة ستحدّث قدرات إسرائيل العسكرية وتحافظ على ميزتها العسكرية النوعية" وبالتالي "لا تعارض" بيع المعدات العسكرية للإمارات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

في خضم أزمة الرسوم المسيئة.. أمير مكة يستقبل سفير فرنسا ويثير انتقادات بمواقع التواصل

صورة نشرها حساب إمارة مكة للقاء خالد الفيصل بالسفير الفرنسي (مواقع التواصل)

ليبيا.. المجلس الأعلى: اتفاق الهدنة لا يقرّ بشرعية قوات حفتر ولا يشمل الاتفاق مع تركيا

المجلس الأعلى للدولة رحّب بالاتفاق الموقّع في جنيف (الجزيرة-أرشيف)

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

شرق المتوسط.. إسرائيل تنضم لمباحثات يونانية قبرصية وتركيا تمدد أعمال التنقيب

تركيا تمدد مهمة سفينة &#34;عروج ريس&#34; حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني (الأناضول)
الأكثر قراءة

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)

مجاملة ريال مدريد وسرقة الكلاسيكو.. الصحافة الإسبانية تفتح النار على التحكيم وزيدان يدافع

راموس يسقط على الأرض قبل احتساب الحكم ركلة جزاء لصالحه (رويترز)