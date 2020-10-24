البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|يمن

الحوثيون: طائراتنا المسيرة قصفت مطارين وقاعدة عسكرية بالسعودية

الطائرات المسيرة الحوثية تنفذ من حين لآخر غارات ضد أهداف داخل السعودية (رويترز)
الطائرات المسيرة الحوثية تنفذ من حين لآخر غارات ضد أهداف داخل السعودية (رويترز)
24/10/2020

أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم السبت استهداف مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية، في حين قال التحالف السعودي الإماراتي إنه اعترض مسيرة حوثية مفخخة.

وفي بيان مقتضب، قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة شنّ 3 هجمات بـ3 طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2k"، واستهدفت مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأضاف أن هذه الهجمات تأتي ردا على "جرائم العدوان، وحصاره المستمر على الشعب اليمني"، من دون أن يتطرق إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة.

وأضاف أن الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية، والمدنيين بالمنطقة الجنوبية السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف -في بيانين متعاقبين- تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين استهدفتا أحياء سكنية جنوبي السعودية.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية، ومقذوفات، وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على محافظات عدة يمنية بينها العاصمة صنعاء.

حول هذه القصة

اليمن.. مئات القتلى والجرحى في اشتباكات بالحديدة بين الحكومة والحوثيين ودعوات أممية لوقف القتال

أكدت مصادر يمنية سقوط مئات القتلى والجرحى في اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية جنوب مدينة الحُديدة، ورحبت الخارجية اليمنية وجماعة الحوثي معا ببيان أممي دعا إلى وقف القتال فورا.

المزيد من سياسي

الشق الإماراتي دخل حيز التنفيذ.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق التطبيع مع البحرين

تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين تم برعاية أميركية (الأناضول)

وزير الدفاع التركي: مستمرون في اختبار "إس-400" ولم نبتعد عن الناتو

أكار ردّ على إدانة البنتاغون اختبار تركيا لصواريخ &#34;إس-400&#34; (الجزيرة)

تجدد الاشتباكات وإسقاط طائرة مسيرة في قره باغ.. أردوغان: سنواصل تقديم شتى أنواع الدعم لأذربيجان

(الجزيرة)

أرقام جديدة حول تأثير الشباب في حسم الانتخابات.. ترامب يدلي بصوته اليوم وسباق محموم بالولايات المتأرجحة

ترامب يعقد اليوم 3 مهرجانات انتخابية في ولايات توصف بأنها حاسمة في الاقتراع المقبل (الفرنسية)
الأكثر قراءة

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)