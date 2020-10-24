الحوثيون: طائراتنا المسيرة قصفت مطارين وقاعدة عسكرية بالسعودية

أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم السبت استهداف مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية، في حين قال التحالف السعودي الإماراتي إنه اعترض مسيرة حوثية مفخخة.

وفي بيان مقتضب، قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة شنّ 3 هجمات بـ3 طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2k"، واستهدفت مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأضاف أن هذه الهجمات تأتي ردا على "جرائم العدوان، وحصاره المستمر على الشعب اليمني"، من دون أن يتطرق إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة.

وأضاف أن الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية، والمدنيين بالمنطقة الجنوبية السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف -في بيانين متعاقبين- تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين استهدفتا أحياء سكنية جنوبي السعودية.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية، ومقذوفات، وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على محافظات عدة يمنية بينها العاصمة صنعاء.