البث الحي
سياسة|تركيا

بعد اختبارها منظومة "إس-400".. البنتاغون يتوعد تركيا وأردوغان: موقف واشنطن لا يهمنا

تركيا أجرت اختبارات لمنظومة إس 400 الروسية في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (الجزيرة)
تركيا أجرت اختبارات لمنظومة إس 400 الروسية في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (الجزيرة)
24/10/2020

أدانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشدة، اختبار تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، محذّرةً من أنّ العلاقات الدفاعية بين البلدين قد تتأثر بشكل خطير جراء ذلك.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون أمس الجمعة، إن "وزارة الدفاع الأميركية تدين بشدة اختبار تركيا منظومة الدفاع الجوي (إس-400)، في 16 أكتوبر/تشرين الأول".

وشدد هوفمان في بيان على أن موقف بلاده حيال امتلاك تركيا لمنظومة (إس-400) واضح وثابت، مبينا أن النظام التشغيلي للمنظومة لا يتوافق مع التزام تركيا باعتبارها حليفا للولايات المتحدة وعضوا بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد أن الولايات المتحدة تعارض امتلاك تركيا منظومة (إس-400)، مضيفا "نعترض على هذه الاختبارات التي تحدث مشاكل خطيرة لعلاقاتنا الأمنية".

وأشار المتحدث إلى تعليق انضمام تركيا لبرنامج مقاتلات (إف-35) الأميركية، بسبب شرائها منظومة (إس-400).

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اختبارات منظومة (إس-400) الصاروخية جرت بالفعل، مؤكدا أن موقف واشنطن لا يهم أنقرة.

وأضاف أن "وجود سلاح روسي (إس-400) لدينا بالتحديد هو ما يزعج البعض، لكننا مصممون على موقفنا".

وأشار أردوغان إلى أن اليونان لديها منظومة (إس-300) الروسية، وتستخدمها بالفعل، فهل سألت أميركا الجانب اليوناني عن ذلك؟

وعقدت تركيا وروسيا اتفاقية تزويد أنقرة بمنظومة الدفاع الجوي (إس-400)، في أبريل/نيسان 2017.

وفي يوليو/تموز 2019، علّقت واشنطن شراكة أنقرة في مشروع تصنيع (إف-35)، إثر تسلم تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.

وكان الجيش التركي طلب شراء أكثر من 100 طائرة (إف-35) الأميركيّة المقاتلة.

وتم تسليم أنقرة طائرتين في يونيو/حزيران 2018 لكنهما كانتا لا تزالان على أراضي الولايات المتّحدة عندما بدأت منظومة (إس-400) الروسيّة بالوصول إلى تركيا.

وتعرضت تركيا للتهديد بفرض عقوبات أميركية عليها بموجب قانون أقرّه الكونغرس عام 2017 وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضدّ أي بلد يشتري أسلحة روسية.

وأقر الكونغرس قانونا يحظر بيع طائرات (إف-35) لتركيا، التي أنتجت العديد من الأجزاء المنفصلة المخصّصة لهذه الطائرة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

في خضم أزمة الرسوم المسيئة.. أمير مكة يستقبل سفير فرنسا ويثير انتقادات بمواقع التواصل

صورة نشرها حساب إمارة مكة للقاء خالد الفيصل بالسفير الفرنسي (مواقع التواصل)

ليبيا.. المجلس الأعلى: اتفاق الهدنة لا يقرّ بشرعية قوات حفتر ولا يشمل الاتفاق مع تركيا

المجلس الأعلى للدولة رحّب بالاتفاق الموقّع في جنيف (الجزيرة-أرشيف)

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

شرق المتوسط.. إسرائيل تنضم لمباحثات يونانية قبرصية وتركيا تمدد أعمال التنقيب

تركيا تمدد مهمة سفينة &#34;عروج ريس&#34; حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني (الأناضول)
الأكثر قراءة

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)

مجاملة ريال مدريد وسرقة الكلاسيكو.. الصحافة الإسبانية تفتح النار على التحكيم وزيدان يدافع

راموس يسقط على الأرض قبل احتساب الحكم ركلة جزاء لصالحه (رويترز)