أفغانستان.. غارات للجيش على مقاتلي طالبان والحركة ترد بهجمات متفرقة

أعلن مسؤول في إقليم نيمروز جنوب غربي أفغانستان اليوم السبت أن مسلحي طالبان قتلوا 6 من رجال الشرطة كانوا يحرسون أحد سدود الري الكبرى في البلاد.

وقال متحدث باسم قائد الشرطة المحلية إن 3 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من أمس الجمعة في مقاطعة شاربولاك، ووصف القصر الرئاسي في كابل الحادثة بأنها "هجوم إرهابي".

ويقع سد كمان خان بالقرب من الحدود الإيرانية، وكان مصدر توتر بين الجارتين، وفي 2017 التزم الرئيس أشرف غني إنهاء أيام التدفق الحر للمياه بين الدولتين.

وفي وقت سابق اتهم مسؤولو أفغانستان طهران بمحاولة تخريب بناء المرحلة الثالثة من السد بما في ذلك استخدام مسلحي طالبان للمساعدة في عرقلة المشروع.

ويأتي الهجوم في وقت لقي 20 جنديا حتفهم أمس الجمعة بعدما سيطرت طالبان على نقطتهم في إقليم نيمروز أيضا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 95 من مسلحي طالبان في غارات جوية نفّذتها القوات الأفغانية في ولايات متفرقة من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن الغارات في إطار الدفاع عن النفس، وصدّ هجمات مسلحي طالبان.

انفجاران في غزنة

وأعلنت الشرطة الأفغانية اليوم السبت مقتل 9 مدنيين بينهم 3 سيدات، وإصابة ضابطي شرطة بجروح جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة أحمد خان إن الانفجار الأول وقع بعد مرور حافلة كانت تقلّ مجموعة من المدنيين في إحدى ضواحي غزنة، وجاء الانفجار الثاني بعد دقائق، ليتسبب في تفجير مركبة مدرّعة تابعة للشرطة، مما أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة.

وأشار إلى أن الانفجارات وقعت على طريق رئيس يربط العاصمة كابل بالمقاطعات الجنوبية والغربية.