في إعلان مشترك.. واشنطن تتعهد بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

وقع وزيرا الدفاع الأميركي مارك إسبر والإسرائيلي بيني غانتس إعلانا مشتركا أمس الخميس في واشنطن يقضي بحفاظ الولايات المتحدة على التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها غانتس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي توتير أكد فيها أهمية استمرار التعاون بين البلدين، في وقت يشهد الشرق الأوسط حقبة من عمليات التطبيع الإيجابية، والتي يمكن أن تواجه العدوانية الإيرانية، على حد قوله.

ولم يدل غانتس بمزيد من التفاصيل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الالتزام الأميركي يستمر 4 سنوات، أي نظريا لحين انتهاء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا ما أعيد انتخابه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

غانتس أكد أهمية استمرار التعاون بين البلدين (رويترز)

تجديد الالتزام

من جهته، جدد وزير الدفاع الأميركي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وقال إنه يود أن يذكّر مرة أخرى بمدى التزام واشنطن بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في ما يتعلق بالمبيعات الدفاعية.

وقال إسبر "كان من المهم بالنسبة إلي أن أعيد التأكيد مرة أخرى على العلاقة الخاصة التي تجمع بين بلدينا".

وأضاف الوزير الأميركي "نحن مصممون على الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في مبيعات الأسلحة، وعلى إعادة تأكيد التزامنا الطويل الأمد والمضمون والثابت بأمن إسرائيل".

وجاء هذا التوقيع في وقت كانت إسرائيل تتخوف فيه من احتمال موافقة واشنطن على طلب أبو ظبي شراء مقاتلات شبح متطورة من طراز "إف-35" (F-35).

إسبر: مصممون على الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (الأناضول)

تفوق نوعي

ومنذ الستينيات، تضمن الولايات المتحدة الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل في الشرق الأوسط.

وتم تعزيز هذه السياسة قبل عامين بقانون ينص على أن تضمن الإدارة الأميركية عند بيعها أي سلاح لدولة أخرى في المنطقة احتفاظ إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها إذا وقع هذا السلاح في الأيدي الخطأ.

وكانت قضية مقاتلات الشبح الأميركية المتعددة المهام -التي تسعى أبو ظبي منذ وقت طويل إلى شرائها من واشنطن- ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترامب.

وقبيل ساعات من توقيع الاتفاق التاريخي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "لا مشكلة" لديه في بيع هذه المقاتلات المتطورة إلى الإمارات، في موقف عارضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن مثل هكذا صفقة قد تقوض التفوق العسكري لبلاده في المنطقة.