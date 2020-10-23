بحجة تقارير عن "هجمات إرهابية".. البعثات الأميركية تعلق خدماتها مؤقتا في تركيا

أعلنت البعثات الأميركية في تركيا اليوم الجمعة تعليق خدماتها للمواطنين الأميركيين ووقف منح التأشيرات، وقالت إنها تلقت "معلومات موثوقة" بشأن احتمال وقوع هجمات "إرهابية".

وأوضحت السفارة في بيان أن البعثة الأميركية في تركيا تلقت تقارير "ذات مصداقية" بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف المواطنين الأميركيين وغيرهم من الأجانب في إسطنبول، وتشمل القنصلية العامة الأميركية ومواقع أخرى محتملة في تركيا.

ونصحت رعاياها "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أميركيون أو أجانب، من بينها مبان كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق".

وكان آخر إجراء تعليق كهذا قامت به الولايات المتحدة في عام 2017 حين أعلنت السفارة الأميركية تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وقنصلياتها في تركيا باستثناء المهاجرين.

وجاء ذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس موظف في القنصلية الأميركية العامة لدى إسطنبول بتهم مختلفة، بينها التجسس.