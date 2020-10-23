البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|تركيا

الجيش التركي يختبر صواريخ إس-400.. أردوغان: لم نعبأ باعتراضات أميركا ولن نطلب إذنها

شراء منظومة إس-400 الروسية تسبب في توتر العلاقات بين أنقرة والعواصم الغربية (رويترز)
شراء منظومة إس-400 الروسية تسبب في توتر العلاقات بين أنقرة والعواصم الغربية (رويترز)
23/10/2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- أن بلاده اختبرت منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 (S-400)، قائلا إن أنقرة لم تعبأ باعتراضات واشنطن على هذه الخطوة.

وقال أردوغان للصحفيين إن "الاختبارات أجريت وتجرى. موقف الولايات المتحدة لا يشغلنا على الإطلاق. إذا لم نختبر هذه القدرات التي في حوزتنا، فماذا سنفعل؟".

وأبرمت تركيا اتفاقا مع روسيا لشراء منظومة إس-400 في 2017، وبدأ تسليم أول 4 بطاريات صواريخ -وقيمتها 2.5 مليار دولار- في يوليو/تموز من العام الماضي.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل اختبار معدات عسكرية تشمل أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، اشترت العديد منها من الولايات المتحدة.

وقال "يبدو أن السادة (في الولايات المتحدة) انزعجوا على وجه الخصوص لأن هذا السلاح من روسيا. نحن عازمون وسنمضي على دربنا كما كنا دوما.. لن نطلب الإذن من الأميركيين".

واستغرب الرئيس التركي من أن اليونان -وهي أيضا عضو في حلف الناتو- تمتلك صواريخ إس-300 الروسية، من دون أن تعترض الولايات المتحدة.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن الجيش التركي اختبر صاروخا من نظام إس-400 في مدينة سينوب (شمال)، ولم يتأكد الخبر قبل حديث أردوغان اليوم للصحفيين في إسطنبول.

أردوغان تعهد باختبار نوعيات جديدة من الأسلحة المتطورة (الأناضول)

الموقف الأميركي

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إنه "في حال تأكد ذلك، فسندين بأشد العبارات اختبار صاروخ نظام إس-400 غير المتناسب مع مسؤوليات تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وشريك إستراتيجي للولايات المتحدة".

وأضافت "الولايات المتحدة قالت بوضوح إنها لا تريد تفعيل نظام إس-400، وحذرنا بوضوح من التداعيات الوخيمة المحتملة على علاقاتنا في مجال الأمن في حالت فعّلت تركيا النظام".

وسبّب شراء تركيا نظام إس-400 في سياق تقاربها مع موسكو، خلافات مع عدة دول غربية، ترى أن النظام الروسي لا يتماشى مع معدات حلف شمال الأطلسي.

وردا على تسليم أول بطارية العام الماضي، علّقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربية أميركية حديثة من طراز "إف-35" (F-35)، معتبرة أن منظومة إس-400 يمكن أن تتسبب في كشف أسرارها التكنولوجية.

ورغم تهديدات واشنطن المتكررة، أكد أردوغان عدة مرات أنه سيتم نشر النظام. وتدافع أنقرة عن خيارها بالقول إن الولايات المتحدة رفضت بيعها نظام "باتريوت" للدفاع الجوي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وسط أنباء عن اختبارها إس 400.. أميركا تحذّر تركيا من عواقب تشغيل المنظومة الروسية

قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن عبّرت لمستويات رفيعة في الحكومة التركية عن عدم قبولها حيازة أنقرة أنظمة أسلحة روسية مثل إس 400، وحذرت من احتمال تضرر العلاقة الأمنية إذا شغّلت تركيا هذه المنظومة.

المزيد من عسكري واستراتيجي

الحوثيون: طائراتنا المسيرة قصفت مطارين وقاعدة عسكرية بالسعودية

الطائرات المسيرة الحوثية تنفذ من حين لآخر غارات ضد أهداف داخل السعودية (رويترز)

المعارك مستمرة في قره باغ وواشنطن تستضيف طرفي الصراع لإقناعهما بوقف إطلاق النار

بومبيو (يمين) التقى بوزير خارجية أذربيجان أولا واجتمع لاحقا بنظيره الأرميني (رويترز)

معارك عنيفة بقره باغ وأذربيجان تعلن سيطرتها الكاملة على الحدود مع إيران

القوات الأذرية واصلت قصف المواقع الأرمينية بإقليم قرة باغ (الأناضول)

تطورات ليبيا.. رئيس الأركان يجري مباحثات بتركيا وطرفا النزاع يبحثان إقرار ميزانية موحدة

الفريق الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق (الصحافة الليبية)
الأكثر قراءة

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)