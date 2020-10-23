استدعت سفير القاهرة.. الخارجية الكويتية تستنكر "الممارسات المشينة" لمعاون وزير القوى العاملة المصري

استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة السفير المصري عقب الإساءات التي صدرت على لسان معاون وزير القوى العاملة المصري، على خلفية اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية.

وأعرب خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي عن استنكار واستياء ورفض دولة الكويت الشديد لهذه الإساءات التي استهدفت الدولة ورموزها، معتبرا إياها "ممارسات مشينة" تستوجب من السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المسؤول، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الجار الله أن وزارة الخارجية طلبت رسميا من السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من وراءها للتحقيق وذلك للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف أنه أبلغ السفير المصري أن الكويت ستتابع ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات، وعلى ضوئها "ستحتفظ (الكويت) بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات".

من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه لهذه الإساءات في حق دولة الكويت ورموزها، مؤكدا أنه تلقى اتصالات اليوم من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا عزم السلطات اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول.