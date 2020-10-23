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سياسة|فلسطين

بالصور.. أكثر من 15 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بساحات الأقصى بعد منع استمر شهرا

عدد المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى وصل إلى أكثر من 15 ألف مصلٍ (شبكة ميدان القدس الإخبارية)
عدد المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى وصل إلى أكثر من 15 ألف مصلٍ (شبكة ميدان القدس الإخبارية)
23/10/2020

أدى عشرات الآلاف من سكان مدينة القدس وخارجها صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد منع استمر شهرا كاملا بحجة الأعياد اليهودية ومكافحة فيروس كورونا.

وانطلقت حافلات قوافل الأقصى من داخل مدينة القدس ومن الداخل الفلسطيني المحتل منذ فجر اليوم لشد الرحال والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم قبضة الاحتلال الأمنية وانتشار الحواجز وتدقيق هويات المصلين، ووصل عدد المصلين إلى أكثر من 15 ألف مصلٍ.

وكان عدد من الشخصيات المقدسية -أبرزهم خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري- قد دعوا إلى ضرورة الحشد والتواجد في ساحات الأقصى وإعماره بالمصلين في هذه الظروف الحساسة، وعدم هجره وتركه وحيدا أمام اقتحامات المستوطنين المتكررة وبشكل يومي.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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