البث الحي
سياسة

حاجز زجاجي وتحكم في الميكرفون.. ترامب وبايدن يتواجهان في المناظرة الأخيرة

ترامب (يسار) وبايدن خلال المناظرة الأولى بينهما (الفرنسية)
ترامب (يسار) وبايدن خلال المناظرة الأولى بينهما (الفرنسية)
22/10/2020

تتاح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، آخر فرصة لطرح حجج تقنع الجماهير بإعادة انتخابه، حين يواجه منافسه الديمقراطي جو بايدن أمام حشد ضخم من الأميركيين في مناظرة عامة هي الأخيرة بينهما قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأتي المناظرة التي ستنقلها شاشات التلفزيون في وقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف بدرجة كبيرة عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر/أيلول في كليفلاند بولاية أوهايو انتهت إلى فوضى عارمة، وتبادل اتهامات بين المرشحين.

وتابع ما لا يقل عن 73 مليون مشاهد تلك المناظرة الأولى بين المرشحين، وفوّت ترامب مناظرة ثانية بعدما تقرر إجراؤها عبر الإنترنت في أعقاب تشخيص إصابته بمرض كوفيد-19، الذي أبعده عن الحملة الانتخابية لأكثر من أسبوع، وهو يحاول بشدة منذ ذلك الحين كسب أرضية، ويعقد أحيانا مؤتمرين انتخابيين في يوم واحد.

وستشمل القضايا المطروحة في المناظرة جائحة كورونا والعلاقات العرقية وتغير المناخ والأمن القومي. وترى حملة ترامب أن المناظرة بأكملها يجب أن تركز على السياسة الخارجية.

قواعد وإجراءات جديدة
ولتجنب الفوضى التي سادت المناظرة الأولى، سيتم قطع ميكروفون المرشح، الذي لا يكون دوره في الكلام.

وانتقد ترامب تلك الخطوة ووصفها بغير المنصفة، كما انتقد بشدة الصحفية كريستن ويلكر، التي ستدير المناظرة، وقال إنها "يسارية ديمقراطية متصلبة".

ولكسب أرضية في آخر المناظرات قد يتعين على ترامب تغيير مساره عن المناظرة الأولى، التي قاطع فيها حديث بايدن مرارا، وشن هجوما شخصيا عليه، ولم يبد احتراما يذكر لمدير المناظرة.

وكان بايدن (77 عاما) الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، وصف ترامب في المناظرة الأولى بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد رجل الأعمال السابق "بأن بايدن لا يمت إلى الذكاء بصلة".

ورغم الإجراءات الجديدة، لا شيء يدل حاليا على أن اللهجة ستكون هذه المرة لائقة أكثر أو بناءة، رغم أنه سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء كوفيد-19.

ويتخوف ترامب من أن يصبح رئيسا شغل ولاية واحدة، مما دفعه لتكثيف هجماته الشخصية في الأيام الماضية على نزاهة منافسه مؤكدا أن عائلة بايدن هي "مؤسسة إجرامية".

وكشف أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن بايدن يتقدم بفارق 9 نقاط على مستوى البلاد انخفاضا من 12 نقطة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وتقدم بفارق كبير في ولايتي ميشيغان وويسكونسن، وهما من الولايات التي تشهد منافسة حامية.

وأدلى حتى الآن، أكثر من 42 مليون أميركي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "إلكشنز بروجكت" (Elections Project)، ويشكّل هذا الرقم نحو 30% من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد انسحاب ترامب من المناظرة الافتراضية.. حملة بايدن ترفض مقترحا بتأجيل المناظرتين الرئاسيتين

اقترحت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس تأجيل المناظرتين الرئاسيتين القادمتين أسبوعا بعد رفض ترامب إجراء مناظرة افتراضية، لكن حملة المرشح الديمقراطي رفضت بدورها مقترح التأجيل.

ترامب يهاجم تويتر وفيسبوك والبيت الأبيض ينتقد لجنة المناظرة ومجلس الشيوخ يواصل الاستماع للمرشحة للمحكمة العليا

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالا مثيرا للجدل يزعم أنّه يفضح تعاملات فاسدة ربطت منافسه الديمقراطي جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر نجل الأخير.

اللقاءات الجماهيرية المتلفزة بدل المناظرة.. بايدن يتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع حديث تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بـ11 نقطة على المستوى القومي، في حين يعقد المرشحان لقاءات جماهيرية عبر التلفزيون بدل المناظرة.

الرئيس اعتبرها غير عادلة.. مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة تشهد إغلاق مكبر الصوت لمنع المقاطعة لبعض الوقت

قالت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة إن المناظرة الأخيرة يوم الخميس بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ستشهد إغلاق مكبر الصوت للسماح لكل مرشح ببعض الوقت.

المزيد من سياسة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

في خضم أزمة الرسوم المسيئة.. أمير مكة يستقبل سفير فرنسا ويثير انتقادات بمواقع التواصل

صورة نشرها حساب إمارة مكة للقاء خالد الفيصل بالسفير الفرنسي (مواقع التواصل)

ليبيا.. المجلس الأعلى: اتفاق الهدنة لا يقرّ بشرعية قوات حفتر ولا يشمل الاتفاق مع تركيا

المجلس الأعلى للدولة رحّب بالاتفاق الموقّع في جنيف (الجزيرة-أرشيف)

شرق المتوسط.. إسرائيل تنضم لمباحثات يونانية قبرصية وتركيا تمدد أعمال التنقيب

تركيا تمدد مهمة سفينة &#34;عروج ريس&#34; حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني (الأناضول)
الأكثر قراءة

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)

عالم اجتماع فرنسي: منذ 30 سنة وفرنسا على الطريق الخطأ في تعاملها مع الإسلام

خسروخاور: الانفصالية هي في المقام الأول تلك الخاصة بالمجتمع والدولة تجاه المسلمين، لا العكس (ويكيميديا)