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سياسة

السفير الأميركي بإسرائيل: مخطط ضم الضفة الغربية أرجئ ولم يتم إلغاؤه

فريدمان اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الخارجية بعرقلة تنفيذ مشروع الضم (غيتي)
فريدمان اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الخارجية بعرقلة تنفيذ مشروع الضم (غيتي)
22/10/2020

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن مشروع ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية لا يزال مطروحا، مضيفا أن هذا المخطط أرجئ فقط ولم يتم إلغاؤه.

وأضاف فريدمان في تصريحات لصحيفة "إسرائيل اليوم" أن اتفاقات السلام التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين هي من أكبر ثمار السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تقوم على أساس دعم إسرائيل دون تحفظ، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالبيان المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات، أكد فريدمان أن إسرائيل "فيما يتعلق بالسيادة استخدمت مصطلح تعليق وليس الإلغاء أو التخلي، والتعليق -بمجرد تعريفه- هو مؤقت".

واتهم فريدمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي بعرقلة تنفيذ مشروع الضم "من خلال اتباعهما نهجا سلبيا".

وبشأن احتمال انضمام دول عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل، قال فريدمان "لا أريد أن أستبق أي دولة، ولكل واحدة جدولها الزمنية وحساسياتها"، مؤكدا أنه سيكون هناك أعضاء آخرون في جامعة الدول العربية "سيصنعون سلاما مع إسرائيل".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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