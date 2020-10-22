الديمقراطيون قاطعوا الجلسة.. لجنة القضاء بمجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا

أيدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحافظة، عضوة في المحكمة العليا بعد رحيل القاضية روث غينسبورغ.

وقاطع الأعضاء الديمقراطيون هذه الجلسة، وحظيت القاضية باريت بتأييد 12 عضوا جمهوريا في اللجنة، مقابل عدم حضور 10 أعضاء ديمقراطيين.

ويمهد هذا التصويت في اللجنة الطريق أمام باريت لخلافة القاضية الليبرالية غينسبورغ، إذ ينتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ لتثبيتها في المحكمة الاثنين المقبل.

ويحتج الديمقراطيون على اختيار الرئيس دونالد ترامب لباريت، ويقولون إنه كان عليه الانتظار لحين ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسارع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لطرح اسم باريت على المجلس للتصويت، أملا في الموافقة على اختيارها لتشغل مقعدها بالمحكمة العليا قبل يوم الانتخابات.

وقد أعرب الرئيس الأميركي عن سعادته بتصويت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لصالح تثبيت القاضية إيمي باريت، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن اللجنة القضائية صادقت على القاضية باريت، وتم الانتقال للتصويت النهائي في المجلس، ووصف ذلك بأنه "يوم عظيم لأميركا".

على صعيد آخر، دافعت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس عن قرار الأعضاء الديمقراطيين مقاطعة جلسة التصويت، وقالت في تغريدة إن عملية الترشيح مزيفة وتوضح رغبة الجمهوريين في القيام بأي شيء لتجريد ملايين الأميركيين الذين يعانون من أمراض مزمنة من الرعاية الصحية.

واختار ترامب القاضية باريت، وهي محافظة تبلغ من العمر 48 عاما، لتحل محل القاضية السابقة روث بادر غينسبورغ، أيقونة الجناح الليبرالي للمحكمة والتي توفيت الشهر الماضي بعد معركة مع مرض السرطان.