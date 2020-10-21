مجلس الشيوخ الأميركي يحدد موعدا للتصويت على مرشحة ترامب للمحكمة العليا

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل الثلاثاء أن المجلس سيصوت الاثنين المقبل، قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشحة الرئيس دونالد ترامب، عضوا في المحكمة العليا.

وقال ماكونيل خلال مؤتمر صحفي "سنصوت الاثنين المقبل لتثبيت تعيين القاضية باريت".

وأضاف هذه الخطوة، ستكون واحدة من الخطوات الهامة التي سنتخذها باسم القانون.

وكان ترامب رشّح في 26 سبتمبر/أيلول هذه القاضية المحافظة البالغة من العمر 48 عاماً، لخلافة الأيقونة التقدمية والنسوية روث بادر غينسبرغ التي توفيت قبل ذلك بـ8 أيام بمرض السرطان عن 87 عاما.

ورغم اعتراض الديمقراطيين على هذا الترشيح ومطالبتهم مجلس الشيوخ بانتظار نتيجة الانتخابات قبل البت فيه، مضى ترامب وحلفاؤه الجمهوريون قدما في إجراءات تعيين باريت عضواً في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة من خلال عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ الذي لا بد أن يقر هذا التعيين كي يصبح نافذا.

وفي الأسبوع الماضي عقدت لجنة العدل في مجلس الشيوخ جلسات استماع للقاضية باريت استمرت 3 أيام.

وخلال تلك الجلسات، أقرت القاضية باريت التي حضرت إلى مجلس الشيوخ مع 6 من أطفالها السبعة، بأن إيمانها الكاثوليكي يلعب دورا مهما في حياتها، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بالفصل بين معتقداتها الدينية وعملها كقاضية.

وأمام وابل الأسئلة الحادة التي انهالت عليها، رفضت باريت، القاضية في محكمة استئناف فدرالية في شيكاغو، الإفصاح عن مواقفها بشأن عدد من الموضوعات الساخنة، في مقدمها الحق في الإجهاض.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة العدل في مجلس الشيوخ الخميس لتصويت إجرائي أول سيسمح ببدء مناقشات خلال جلسة عامة تعقد في اليوم التالي، تليها خطوات عديدة لا بد منها قبل الانتقال إلى التصويت النهائي المقرر يوم الاثنين.

ويكاد يكون تثبيت باريت في المنصب محسوما نظرا إلى الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ (53 مقعدا من أصل 100)، رغم إعلان سيناتورتين جمهوريتين رفضهما التصويت للقاضية.

وبذلك سيكون بإمكان باريت أداء قسم اليمين والانضمام إلى المحكمة العليا عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجري الثلاثاء المقبل.