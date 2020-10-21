خطوة لتحرير الإعلام أم للسيطرة عليه؟ مبادرة تشريعية تثير معركة داخل برلمان تونس وخارجه

تثير مبادرة تشريعية في تونس تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، وتتعلق بآليات جديدة لتنظيم المشهد الإعلامي؛ ردود فعل متباينة، وصل مداها للرئيس قيس سعيد والحكومة، بين من يراها خطوة لتحرير الإعلام، ومن يعتبرها لا دستورية وتشرع للفوضى.

وتدعم حركة النهضة وقلب تونس المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة، والمتعلقة بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المنظم لقطاع الإعلام ولصلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري (هايكا) التي أحدثت بمقتضى المرسوم.

في الأثناء، إحداث مؤسسة إعلامية يحبوا يردوها أشبه بإحداث نصبة كسكروت عياري في كل الأزقة والأنهج والشوارع وفي طريق المطار… تم النشر بواسطة ‏‎Ghofrane Hseini‎‏ في الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠

وتتعلق المبادرة التشريعية بإلغاء شرط الحصول على التراخيص المسبقة من "الهايكا" لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزية، فضلا عن شروط جديدة تتعلق بتركيبة الهيئة ومدة عملها وطريقة تجديد أعضائها.

اتهامات متبادلة

وبعد جلسة صاخبة مساء أمس في البرلمان، واتهامات متبادلة بين نوابه، أُجّل النظر في مشروع ائتلاف الكرامة إلى أجل غير مسمى، كما تظاهر صحفيون أمام البرلمان ضد تنقيح المرسوم 116 المنظم للمشهد السمعي البصري، مؤكدين عزمهم على خوض كافة أشكال التصعيد.

واتهمت نقابة الصحفيين رئيس الحكومة هشام المشيشي بالتواطؤ مع الكتل الداعمة لتمرير المبادرة، من خلال إقدامه قبل يوم من جلسة التصويت على سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة كبديل عن مبادرة ائتلاف الكرامة.

وحذر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي في حديثه للجزيرة نت من خطورة تمرير مبادرة ائتلاف الكرامة على المشهد الإعلامي، مما يفسح المجال للانتشار الفوضوي للقنوات ذات التوجهات المتطرفة وغير الأخلاقية، وفق قوله.

واعتبر بالي أن المرسوم 116 المنظم للمشهد السمعي البصري نظم عبر شروط واضحة بنودا لعملية إنشاء أي مؤسسة إعلامية.

صباح الخير وقفة نساء ورجال، عضوات وأعضاء مجلس نواب الشعب يوم أمس في معركة التنقيحات المشبوهة للمرسوم 116 ، رجع الأمل في… تم النشر بواسطة ‏‎Bghouri Neji‎‏ في الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠

وحذر من أن تمرير المبادرة اليوم أو غدا سيفسح المجال لتغلغل المال الفاسد وسيطرة أحزاب مدعومة من جهات أجنبية على الإعلام، وجعله رهينة أجنداتهم السياسية.

وحمّلت هيئة الاتصال السمعي البصري رئيس الحكومة -في رسالة مفتوحة وجهتها اليوم له- المسؤولية عن أي "محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس بسيادة الدولة وأمنها القومي، وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي".

واعتبرت أن تنقيح المرسوم بحجة تحرير قطاع الإعلام هدفه تحقيق المحاصصة الحزبية في تركيبة الهيئة، بما يحد من استقلاليتها وصلاحياتها، ووضع اليد على الإعلام من قبل أحزاب متنفذة.

الصحفيون حذروا من خطورة تمرير التنقيحات في البرلمان (الجزيرة نت)

الرئيس ينبه ورئيس الحكومة يحذر

ونبه رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس الثلاثاء الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان علي الحفصي لخطورة خرق أي مبادرة تشريعية مطروحة لأحكام الدستور أو خضوعها لحسابات ومصالح الأحزاب ومجموعات الضغط (اللوبيات) السياسية والإعلامية.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي عبر عن تأييده مشروع القانون المقدم من كتلة ائتلاف الكرامة بالقول -خلال تصريح إعلامي محلي- إن حكومته تدعم أي مبادرة تهدف إلى تحرير الإعلام وضمان مزيد من حريته واستقلاليته.

ويقر النائب المستقل عدنان إبراهيم في حديثه للجزيرة نت بتردي المشهد الإعلامي في تونس، وارتهان بعض القنوات لجهات سياسية ومجموعات ضغط نافذة، لكنه أشار -في المقابل- إلى أن مشروع تعديل المرسوم 116 لن يسهم في إصلاح المشهد الإعلامي.

واتهم النائب رئيس الحكومة بالخضوع لضغوط بعض الكتل البرلمانية، التي تمثل حزامه السياسي الجديد، حين أقدم على سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة كبديل عن مبادرة ائتلاف الكرامة.

ضيّعنا تسع سنوات من عمر الثورة، حين جبن السّاسة الباردون "الحكماء" عن مواجهة لوبيّات الاستبداد الإعلاميّ! وتحوّل هذا… تم النشر بواسطة ‏عبد اللطيف العلوي Aloui Abdellatif‏ في الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠

ويستنكر القيادي في "قلب تونس" جوهر المغيربي في حديثه للجزيرة نت رفض بعض الأطراف تعديل المنشور 116 بحجة أن إلغاء شرط الترخيص لإنشاء قنوات تلفزية سيؤدي إلى الفوضى، ويجعل القطاع رهين أجندات سياسية داخلية وخارجية.

عبد الكريم الهاروني: النهضة ستصوّت مع تنقيح المرسوم 116 الذي سيحرر الإعلام ولا يجب ان نخاف من الحرية لأن الخوف منها نخشى ان يعيدنا للإستبداد تم النشر بواسطة ‏Abdelkarim Harouni عبد الكريم الهاروني (page officielle)‏ في الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠

وشدد على أن الاتهامات نفسها وُجهت "للهايكا" من قبل عدة جهات، واتهمت بخدمة أطراف بعينها، مشيرا إلى أن هذا الهيكل التعديلي بات مكبِّلا لحرية الإعلام والاستثمار في المجال السمعي البصري، ولفت إلى أنه منذ تركيزها في 2011 لم تمنح أي رخصة إنشاء قناة تلفزية واحدة.

من جانب آخر، أعلنت كتلة التيار الديمقراطي في البرلمان مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بإعادة إيداع قانون الاتصال السمعي البصري الذي سحبه رئيس الحكومة.

بعد التداول مع كتلتنا النيابية قررنا في #التيار_الديمقراطي التقدم #بمبادرة_تشريعية تتعلق بقانون الاتصال السمعي… تم النشر بواسطة ‏Ghazi Chaouachi – غازي شواشي‏ في الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠

واعتبر أمينها العام غازي الشواشي في تدوينة له أن خطوة رئيس الحكومة "فسحت المجال أمام مشروع قانون فُصّل على مقاس بعض الأحزاب واللوبيات وقنواتها المخالفة للقانون".