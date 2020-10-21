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اتهام الحوثيين بإعدام أسرى.. جنود يمنيون بالحد الجنوبي للسعودية يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

مجندون يمنيون على الحد الجنوبي للسعودية (الجزيرة)
مجندون يمنيون على الحد الجنوبي للسعودية (الجزيرة)
21/10/2020

تظاهر المئات من الجنود اليمنيين في الحد الجنوبي للسعودية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، في حين اتهم الجيش جماعة الحوثي بإعدام 3 جنود بعد أسرهم في معارك.

وقالت مصادر يمنية إن مئات من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الخامسة بمنطقة ميدي بمحافظة حجة بين الحدود مع السعودية تظاهروا لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 أشهر.

وهتف الضباط والجنود ضد قياداتهم مطالبين بتلبية مطالبهم -وفق ما ذكرت هذه المصادر- وأعلنوا عزمهم مواصلة التظاهر حتى تتم الاستجابة لها.

في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي بإعدام 3 جنود من أصل 5 أسرتهم بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش "مليشيا الحوثي أعدمت الثلاثاء 3 جنود من عناصر الجيش رميا بالرصاص، بعد اختطافهم في منطقة دمت بمحافظة الضالع".

وأوضح أن الجنود الثلاثة هم: صالح عبد الرحيم، محسن حشرة، عبد السلام توفيق.

وأشار الموقع إلى أن الحوثيين ما زالوا يخفون جنديين آخرين، ولا تتوافر أي معلومات عنهما. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي حيال ما أورده موقع الجيش.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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