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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

جمعت 3 أضعاف وأنفقت الضعف.. حملة بايدن تتفوق ماليا على حملة ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (الفرنسية)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) ومنافسه الديمقراطي جو بايدن (الفرنسية)
21/10/2020

دخلت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن المرحلة الأخيرة من السباق بتفوق مالي كبير على حملة الرئيس دونالد ترامب، حسب ما أظهرته إفصاحات قُدمت إلى لجنة الانتخابات للرئاسة الأميركية.

وجمعت حملة نائب الرئيس السابق أموالا وأنفقت أكثر من حملة ترامب في سبتمبر/أيلول، وأصبحت إعلانات بايدن السياسية أكثر انتشارا على شاشات التلفزيون الأميركي.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، كان لدى حملة بايدن حوالي 177 مليون دولار؛ أي ما يقرب من 3 أضعاف مبلغ 63 مليون دولار لدى حملة ترامب.

وجمعت حملة بايدن 281 مليون دولار خلال الشهر الماضي؛ أي أكثر من 3 أضعاف ما جمعته حملة ترامب، وأنفقت أكثر من مثلي حملة ترامب.

فقد أنفقت حملة ترامب أقل من 56 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع نحو 148 مليون دولار أنفقتها حملة بايدن.

وقالت حملة بايدن إن لديها مع الحزب الديمقراطي 432 مليون دولار، بينما قالت حملة ترامب إن ترامب والحزب الجمهوري لديهما 251 مليون.

يذكر أنه لا يضمن تفوق بايدن في السباق المالي النصر له، فقد انتصر ترامب في انتخابات عام 2016 رغم أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تجاوزته في الإنفاق.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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