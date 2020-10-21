ترامب يقطع مقابلة مع "60 دقيقة" ويهدد بنشرها قبل موعدها

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحفية من فريق برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes) على شبكة "سي بي إس" (CBS) بعدما أجرت مقابلة تلفزيونية معه، متهما إياها بالتحيز.

وهدد ترامب بنشر المقابلة قبل موعد بثها المقرر، الأحد المقبل، في حين قالت شبكة "سي بي إس" عبر تويتر إن الرئيس الأميركي قطع المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال قبل انتهاء وقتها من دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال لبرنامج 60 دقيقة قبل موعد بثها".

وأضاف "سأقوم بذلك حتى يتمكن الجميع من أخذ لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة".

وفي تغريدة أخرى وصف ترامب المقابلة بأنها "تدخل انتخابي مروع"، وجاءت المقابلة قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولطالما اتهم ترامب وسائل الإعلام الأميركية بالتحيز ضده ونشر أخبار مزيفة بشأنه.