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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يقطع مقابلة مع "60 دقيقة" ويهدد بنشرها قبل موعدها

ترامب اتهم مرارا وسائل الإعلام الأميركية بمعاداته ونشر أخبار مزيفة بشأنه (رويترز)
ترامب اتهم مرارا وسائل الإعلام الأميركية بمعاداته ونشر أخبار مزيفة بشأنه (رويترز)
21/10/2020

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحفية من فريق برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes) على شبكة "سي بي إس" (CBS) بعدما أجرت مقابلة تلفزيونية معه، متهما إياها بالتحيز.

وهدد ترامب بنشر المقابلة قبل موعد بثها المقرر، الأحد المقبل، في حين قالت شبكة "سي بي إس" عبر تويتر إن الرئيس الأميركي قطع المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال قبل انتهاء وقتها من دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال لبرنامج 60 دقيقة قبل موعد بثها".

وأضاف "سأقوم بذلك حتى يتمكن الجميع من أخذ لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة".

وفي تغريدة أخرى وصف ترامب المقابلة بأنها "تدخل انتخابي مروع"، وجاءت المقابلة قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولطالما اتهم ترامب وسائل الإعلام الأميركية بالتحيز ضده ونشر أخبار مزيفة بشأنه.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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