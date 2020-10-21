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إسرائيل.. خلاف بين وزارتي الدفاع والمالية بشأن شراء أسلحة أميركية

وزارة الدفاع ستطلب من الحكومة الموافقة على شراء أنظمة أسلحة ضخمة بينها طائرات "إف-15" و"في-22" (رويترز)
وزارة الدفاع ستطلب من الحكومة الموافقة على شراء أنظمة أسلحة ضخمة بينها طائرات "إف-15" و"في-22" (رويترز)
21/10/2020

اندلع خلاف بين وزارتي الدفاع والمالية الإسرائيليتين، بعد سعي الأولى للحصول على موافقة الحكومة على شراء أسلحة أميركية بمليارات الدولارات، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية -اليوم الأربعاء- إن وزارة الدفاع ستطلب من الحكومة الأحد، الموافقة على شراء أنظمة أسلحة ضخمة بينها طائرات "إف-15″ (F-15) و"في-22" (V22).

وسبب الخلاف أن عملية الشراء يفترض تنفيذها عبر أموال المساعدات الأميركية، لكن نظرا لعدم توفر ميزانية للمنظومة الدفاعية في السنوات المقبلة ضمن أموال المساعدات، فإن وزارة الدفاع تسعى إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لصفقة الشراء، بحسب المصدر ذاته.

وتخصص الولايات المتحدة مساعدات سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليارات دولار حتى عام 2028، وتستخدم الأخيرة هذه الأموال لشراء الأسلحة بشكل أساسي من واشنطن.

خلافات واسعة

يأتي ذلك بينما تشهد إسرائيل خلافات واسعة بين قطبي الائتلاف الحاكم (الليكود و"أزرق أبيض") حول إقرار الميزانية العامة.

وقد صوّت الكنيست الإسرائيلي في أغسطس/آب، على تأجيل عرض الميزانية لمدة 120 يوما تنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومنذ ذلك الحين لم يجد "أزرق أبيض" والليكود حلا لأزمة الميزانية التي يريدها الليكود لعام واحد بينما يريدها "أزرق أبيض" لعامين، وفي حال عدم تقديم الميزانية في موعدها فسيتم حل الكنيست والدعوة لانتخابات.

يذكر أن إسرائيل شهدت 3 عمليات انتخابية منذ أبريل/نيسان 2019، وتشكلت الحكومة الحالية منتصف العام الجاري استنادا إلى اتفاق شراكة بين الليكود و"أزرق أبيض".

المصدر : وكالة الأناضول

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