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سياسة|قطر

أمير قطر يبحث مع وزير الخزانة الأميركي تعزيز التعاون الاقتصادي

أمير قطر (يمين) ووزير الخزانة الأميركي ناقشا أثناء اللقاء الجهود القطرية الأميركية المشتركة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب (وكالة الأنباء القطرية)
أمير قطر (يمين) ووزير الخزانة الأميركي ناقشا أثناء اللقاء الجهود القطرية الأميركية المشتركة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب (وكالة الأنباء القطرية)
21/10/2020

استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم في الدوحة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

كما نوقشت خلال اللقاء الجهود القطرية الأميركية المشتركة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والمستجدات المتعلقة به، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي اجتماع منفصل، التقى رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني الوزير الأميركي، واستعرضا علاقات البلدين وآفاق تطويرها.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي أكثر من 9.43 مليارات دولار، بما يعادل زيادة بنسبة 90% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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