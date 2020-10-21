مع اقتراب رفع السودان من قائمة الإرهاب.. أنباء عن زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم تمهيدا لإعلان التطبيع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا إسرائيليا رسميا زار الخرطوم تمهيدا لتطبيع العلاقات، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن بدء عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الوفد زار الخرطوم أمس الأربعاء، وتأتي هذه الخطوة وسط أنباء عن قرب إعلان الإدارة الأميركية عن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى العاصمة السودانية على متن طائرة قدمت مباشرة من تل أبيب، ومكثت هناك 7 ساعات.

وكانت مصادر إعلامية سودانية أوردت في وقت سابق أن طائرة إسرائيلية وصلت مطار الخرطوم وعادت إلى تل أبيب، دون توضيح أي تفاصيل عن سياق هذه الرحلة، ودون أي تأكيد أو نفي رسمي سوداني حتى الآن.

من جهته، ذكر موقع "والا" العبري أن الزيارة تأتي على خلفية الاتصالات الأميركية، لبلورة اتفاق تطبيع بين تل أبيب والخرطوم على غرار اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكلّ من الإمارات والبحرين.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة الإسرائيلية تواجدت في الخرطوم بالتزامن مع مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعرب فيه عن أمله في أن يعترف السودان بإسرائيل.

وفي السياق، توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس -أمس الأربعاء- أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية، قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلت الاثنين الماضي عن مسؤولين إسرائيليين أن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام عن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

بومبيو شدد على أهمية الإسراع في تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل (رويترز)

إعلان أميركي

وتأتي التطورات الجديدة في ملف التطبيع بين السودان وإسرائيل في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي -أمس الأربعاء- أن بلاده بدأت عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون أن يحدد موعدا نهائيا لذلك.

وقال في مؤتمر صحفي بواشنطن إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت عملية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، كما أنها تعمل "بدأب" لدفع الخرطوم للاعتراف بإسرائيل، وهو أمر تأمل واشنطن أن ينجز سريعا.

وجاءت تصريحات بومبيو للصحفيين بعد يومين فقط من إعلان ترامب أن اسم السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن حوّلت الخرطوم 355 مليون دولار لتعويض ضحايا أميركيين وأسرهم.

ووضعت الأموال في حساب خاص لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

أمر تنفيذي

وقال مسؤول أميركي إن من المتوقع أن يوقّع ترامب أمرا تنفيذيا قريبا بحذف السودان من القائمة.

لكن بومبيو لم يفصح عما إذا كان رفع اسم السودان سيكون مشروطا بموافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن شطب السودان من القائمة قد يؤدي إلى المضي قدما نحو إقامة علاقات سودانية مع إسرائيل، في أعقاب خطوات مماثلة من الإمارات والبحرين.

وردا على سؤال عما إذا كان لذلك علاقة بتطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل، قال بومبيو إن واشنطن تريد من السودان ودول أخرى "الاعتراف بإسرائيل".

وفي نفس المؤتمر االصحفي، تحدث الوزير الأميركي عن عودة أميركييْن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي في اليمن، كما تحدث عن عقوبات جديدة على كيانات وأفراد إيرانيين، وطالب بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وفي موضوع آخر ذكر أنه سيطلب من وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا اللذين سيلتقيهما غدا الجمعة في واشنطن وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب الدائرة في إقليم ناغورني قره باغ.