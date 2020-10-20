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في كلمة أمام البرلمان.. أمير الكويت يدعو إلى التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة

أمير الكويت: نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل (الجزيرة)
أمير الكويت: نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل (الجزيرة)
20/10/2020

دعا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مواطنيه إلى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة وأهمها الوحدة الوطنية، وذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان قبل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأضاف أمير الكويت في افتتاح دورة الانعقاد التكميلي لمجلس الأمة، أن الوحدة الوطنية أثبتت أنها كانت السلاح الأقوى في مواجهة التحديات.

وقال الأمير الذي تولي السلطة الشهر الماضي بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "أثبتت وحدتنا الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات والأخطار والأزمات".

وأضاف "نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل.. ونؤكد التزامنا بالديمقراطية والدستور ودولة القانون".

ومن جهته قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في افتتاح الانعقاد التكميلي لمجلس الأمة، إنّ الكويت ستواصل مساعيَها الخيرة لحلّ الخلاف الخليجي الذي أضرّ بمصالح دول الخليج.

وأضاف الصباح في كلمته أن بلاده ستواصل دعم مجلس التعاون الخليجي باعتباره إطارا يحقق المصالح ويلبي تطلعات شعوب الخليج.

أمير الكويت أكد على مواصلة دعم مجلس التعاون (الجزيرة)

قضية مركزية

كما شدد الصباح على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، مؤكدا وقوف الكويت لجانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته، قائلا "ندرك حجم التحديات الجسيمة على مستوى الأحداث في منطقتنا مما يستوجب العمل للحفاظ على أمننا".

وأكد أن الكويت ستبقى ساعية للخير والسلام، و"على الصعيد الخليجي سنواصل المساعي الخيرة لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أضعف وحدتنا وأضر بمكتسباتنا".

وقال مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي من داخل مجلس الأمة الكويتي إن هذه هي الكلمة الأولى لأمير البلاد في افتتاح الانعقاد التكميلي لمجلس الأمة، مشيرا إلى أنه في اليوم ذاته سيفض دور الانعقاد ثم ستنتهي أعمال مجلس الأمة بشكل نهائي حتى إجراء انتخابات مجلس جديد وتشكيل حكومة جديدة.

وبيّن السعيدي أن كلمة أمير الكويت كان فيها حث للكويتيين على حسن الاختيار خلال الانتخابات، وشدد فيها على احترام الدستور والقانون لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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