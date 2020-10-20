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سياسة

فتحت 80 تحقيقا بشأن "الكراهية".. السلطات الفرنسية تأمر بإغلاق مسجد قرب باريس وتستعد لطرد عشرات الأجانب

20/10/2020

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الاثنين أنه أمر بإغلاق مسجد في ضواحي باريس، بعدما شارك على صفحته مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتيرية للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل صمويل باتي، المدرس الذي قُتل الجمعة.

وقال الوزير على القناة التلفزيونية "تي إف 1" (TF1) "طلبت من حاكم سين سان دوني إغلاق مسجد بانتان"، مشيرا إلى أن رئيس الشرطة سيقوم "هذا المساء بالتوقيع على قرار المنع".

وأطلقت السلطات الفرنسية الاثنين حملة أمنية ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالجمعيات الإسلامية، وتوعدت بشن "معركة ضد أعداء الجمهورية"، بعد 3 أيام من مقتل المدرس صامويل باتي، مما أدى إلى توقيف أفراد جدد.

توقيفات
وأوقفت الشرطة 15 شخصا، بينهم 4 تلاميذ، واستجوبهم محققو مكافحة الإرهاب الذين يسعون -وفق ما تقول وسائل إعلام فرنسية- لمعرفة ما إذا كان القاتل -وهو روسي شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما وأردته الشرطة قتيلا- على صلة بأفراد آخرين.

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان لإذاعة "أوروبا1" في إشارة إلى مشتبه بهما جرى توقيفهما "من الواضح أنهما أصدرا فتوى ضد المعلم".

والرجلان من بين 11 موقوفاً على ذمة التحقيق في الهجوم الذي قام به الجمعة شاب شيشاني مقدما على قطع رأس المدرس.

وذكر دارمانان أن العمليات تستهدف عشرات الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق بشأن جريمة قتل معلم التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى تمرير رسالة مفادها "أننا لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة".

كما أكد أنه جرى فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن "الكراهية" عبر الإنترنت، لاستهداف كل من عبر عن أسفه وقال بطريقة أو بأخرى إن المعلم جلب الأمر لنفسه"، مؤكدا حدوث توقيفات.

وفي السياق ذاته، قال مصدر بالشرطة الأحد إن وزارة الداخلية تستعد لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة، للاشتباه في أنهم يتبنون "معتقدات دينية متطرفة"، وذلك بعد يومين من حادثة ذبح معلم عرض على تلاميذه رسوما تسيء للنبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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