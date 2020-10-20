دبلوماسي أميركي سابق: إذا أزيل اسم السودان من قائمة الإرهاب.. فماذا بعد؟

اعتبر كاميرون هدسون، الدبلوماسي الأميركي والمسؤول السابق في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد في حد ذاته "إنجازا كبيرا" لكل من واشنطن والخرطوم، وسيمكن من إعادة ضبط "العلاقة المضطربة"، ويفتح فصلا جديدا بين البلدين.

وذكر هدسون -الذي شغل سابقا منصب رئيس مكتب المبعوث الأميركي الخاص للسودان، ويعمل حاليا "باحث أول" في المركز الأفريقي للمجلس الأطلسي الأميركي (Atlantic Council’s Africa Center)- أن الإعلان وإن كان لن يفعل الكثير على المدى القصير لتخفيف الآلام الاقتصادية للسودان، فإنه "انتصار سياسي هائل" للحكومة الانتقالية التي تعهدت بإزالة السودان من القائمة وإعادة تشكيل علاقاته مع بقية العالم.

وذكر هدسون -في مقال له على موقع "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council)- أن شطب اسم السودان من القائمة سيشكل "آخر جائزة" للحكومة الانتقالية، وسيوفر لها حقنة ثمينة من رأس المال السياسي، مما سيتيح لها -على أقل تقدير- مزيدا من الوقت لمحاولة تنظيم الشأن الاقتصادي والوفاء بوعودها في بناء مجتمع ديمقراطي لشعب سوداني طالت معاناته.

هدسون أكد أن صفقة واشنطن والخرطوم ستفتح المجال لتطبيع رسمي لعلاقات السودان وإسرائيل (الأوروبية)

أميركا أولا

أما بالنسبة لواشنطن -كما يضيف هدسون- فإن قرار حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب خطوة مهمة لاعتبارات عدة.

فمن ناحية، سيعتبره كثيرون تأكيدا لمقاربة "أميركا أولا" التي تبنتها إدارة ترامب في سياستها الخارجية، بالنظر لحديث الرئيس المتكرر عن أن الصفقة ستجلب ملايين الدولارات من التعويضات لضحايا الهجمات "الإرهابية" المنسوبة للسودان ولعائلاتهم، كما أنه سيفتح المجال لإعلان لا زال منتظرا لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

ويؤكد هدسون أن "التنازلات" التي حصل عليها السودان من الولايات المتحدة كان لها ثمنها، حيث أدى نهج واشنطن المتشدد في المفاوضات مع الخرطوم خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تحييد أصدقائها وحلفائها في أوروبا وأفريقيا القلقين من رفع اسم السودان من القائمة.

كما أسهم الأمر في تصاعد الشعور المناهض لأميركا داخل السودان، الذي تأمل واشنطن الآن عقد شراكة معه في مجموعة من المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب، والتجارة.

لذلك يتوجب حاليا على الإدارة الأميركية -وفق هدسون- العمل لضمان ألا تكون تكلفة إنجازها هذا باهظة للغاية، وأن تسارع على الفور للوفاء بالقائمة الطويلة من الإغراءات والتحفيزات التي وعدت بها السودان في مقابل تطبيع علاقاته المحتمل مع إسرائيل.

ويرى الباحث الأميركي أن الكثير مما وعدت به الخرطوم كان سيتحقق بالفعل لو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت ملتزمة فعلا برعاية التحول الديمقراطي، ومنع الانهيار المالي، وعودة الحكم العسكري إلى السودان.

ويضيف أنه بدل ذلك أبقت الإدارة الأميركية الحكومة الانتقالية في وضع التخمين والشعب السوداني في إحباط متزايد والعسكر في أهبة الاستعداد للتدخل إن فشل القادة المدنيون في ضمان التوصل إلى صفقة نهائية.

سلامة قانونية

ويؤكد أنه على الإدارة الأميركية الآن السعي بسرعة وبشكل شفاف لتطبيق بنود الصفقة مع الخرطوم من خلال إخطار الكونغرس رسميا خلال هذا الأسبوع بنيتها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والعمل على أعلى مستوى مع الكونغرس لضمان ألا يفعل شيئا لعرقلة الصفقة، في المقام الأول، ثم أن يكون بمقدوره منح السودان "سلامة قانونية" ضد أي مزاعم إرهابية جديدة.

ويضيف أن هذا الأمر قد يتطلب الكثير، خاصة في ظل أجواء الانتخابات الرئاسية، والانشغال بملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا، وتداعيات أزمة كورونا، لكن هذا هو المطلوب إذا كان السودان يأمل الخروج بأقصى فائدة ممكنة من صفقته مع واشنطن.

بالقدر نفسه -يؤكد هدسون- فإن لحملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن دورا لتلعبه في دعم هذه الاتفاقية التاريخية مع الخرطوم، حيث لا يزال المسؤولون السودانيون قلقين، وهو قلق في محله، من أن يتأثر الاتفاق بأي تغيير محتمل في إدارة البيت الأبيض، وتواجه الصفقة مصيرا مشابها للاتفاق النووي الإيراني.

لذلك ولطمأنة السودان ولإرسال إشارة إلى الحلفاء بأن الاتفاقية تحظى بقبول الحزبين، يتوجب على نائب الرئيس السابق جو بايدن أن يقدم تأكيدات بأنه في حال ورث هذه الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل، ستلتزم إدارته بنقاطها الرئيسية.

ويختم هدسون مقاله بتأكيد أن اللحظات الحالية هي لحظات للتهنئة والتفكير الإيجابي بشأن مدى التغيير الذي حدث في السودان وفي العلاقة بين واشنطن والخرطوم خلال 18 شهرا التي تلت عزل الرئيس عمر البشير، إلا أنها أيضا لحظات للتطلع إلى المستقبل.

فمع تخلص السودان من صفة "رعاية الإرهاب" التي عفا عنها الزمن، فإن التوقعات في السودان كبيرة، والضغوط على الحكومة الانتقالية للاستفادة من هذا الانفتاح وتسريع الجهود لإصلاح وتحديث الحياة السياسية والاقتصادية باتت أكبر.