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سياسة|يونان

بهدف الضغط على تركيا.. اليونان تطالب شركاءها الأوروبيين بحظر الأسلحة وتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة

سفينة "عروج ريس" التي أرسلتها أنقرة لاستكشاف الغاز في مياه المتوسط (وكالة الأناضول)
سفينة "عروج ريس" التي أرسلتها أنقرة لاستكشاف الغاز في مياه المتوسط (وكالة الأناضول)
20/10/2020

حثت اليونان اليوم الثلاثاء شركاءها الأوروبيين على التحرك ضد تركيا بسبب ما وصفتها بالأفعال الاستفزازية في شرق البحر المتوسط، وذلك من خلال حظر توريد الأسلحة وتعليق اتفاقية التجارة الحرة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس طلب من نظرائه في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، وخاصة الغواصات والفرقاطات والطائرات ومعدات الدبابات.

وبرر الوزير اليوناني طلب بلاده بما وصفها بالاستفزازات التركية المتكررة في شرق المتوسط سعيا منها لفرض الأمر الواقع عسكريا.

وأشار دندياس إلى قرار صادر عن المجلس الأوروبي بشأن تعليق الصادرات العسكرية إلى الدول التي تظهر ممارسات عدوانية، وقال إن القرار ينطبق على تركيا.

من ناحية أخرى، كتب دندياس بشكل منفصل إلى المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، حيث قال إنه يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي لم تسمه أن دندياس أشار في الرسالة التي بعثها مساء الاثنين إلى أن أنقرة "تواصل الانتهاك الأحادي الجانب" للاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا عبر تبني تدابير غير منصوص عليها في هذا الاتفاق.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية بأن الوزير طلب من الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ تدابير مناسبة، مشيرا إلى "السلوك (التركي) المسيء مرات عديدة" للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت العلاقات بين اليونان وتركيا تصعيدا جديدا بعد إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" لاستكشاف الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وفي أغسطس/آب الماضي أمضت السفينة قرابة شهر في المنطقة قبل أن تغادر في أوائل سبتمبر/أيلول السابق.

يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي نددوا -في ختام قمة أوروبية الأسبوع الماضي- بـ"الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.

وذكّروا بأن التكتل سيدرس فرض عقوبات في قمته المقبلة في ديسيمبر/كانون الأول المقبل إذا لم تغير تركيا سياستها.

في المقابل، أكدت تركيا أكثر من مرة أنها توافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، لكنها شددت على أنها لن ترضخ لأي أمر واقع.

وآخر هذه التأكيدات جاءت اليوم الثلاثاء على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال اجتماع ضم قادة الجيش عبر تقنية فيديو كونفرنس، حيث جدد عزم بلاده على حماية حقوقها في شرق المتوسط وبحر إيجة، وحماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك.

المصدر : وكالات

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