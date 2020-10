بعد إعلان ترامب نيته رفع السودان من قائمة الإرهاب.. تفاؤل بانتعاش الاقتصاد وتدفق الاستثمارات الأجنبية

عبّر عدد من المسؤولين السودانيين عن تفاؤلهم بتحسن الاقتصاد وانتعاش العملة وتدفق الاستثمارات الأجنبية، بعد رفع بلادهم من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية.

وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل إن "السودان بدأ رحلة الألف ميل في عودته إلى حضن الأمم معززا مكرما".

وشدد -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- على أن السودان ليس إرهابيا، لكنه كان محكوما بنظام يعاضد الإرهاب، مشيرا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب غير مرتبط بأي ملف آخر.

بدورها، قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي إن "رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب سيعود بفوائد مالية كبيرة على البلاد، أبرزها إعفاء الخرطوم من الديون المترتبة عليها والبالغة 60 مليار دولار".

أما حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والتعدين فشدد على أن قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيحمل تبعات إيجابية على زيادة الإنتاج النفطي في البلاد.

وأضاف -في تصريحات للأناضول- أن شطب السودان من القائمة سيدفع إلى دخول الشركات الغربية والأميركية للسوق النفطية المحلية.

وحسب المسؤول السوداني، فإن بلاده تمتلك احتياطات نفطية، وسيكون لفتح أبواب الاستثمار دور في زيادة الإنتاج وإنشاء المصافي الجديدة والوصول للاكتفاء الذاتي من المحروقات والتصدير.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال أمس الاثنين إن "رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسهم في عودته إلى النظام المالي والمصرفي العالمي، ويؤهله للإعفاء من ديونه التي تجاوزت 60 مليار دولار".

وأوضح أن السودان تمكن من توفير مبالغ التعويضات المالية لضحايا المدمرة كول وسفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام من موارده الذاتية، وبالتحديد من عائدات صادرات الذهب.

وقال حمدوك -الذي كان يتحدث للتلفزيون الرسمي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب- إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تطلب جهود سنة من التفاوض مع واشنطن.

وأضاف حمدوك أن الخرطوم تتطلع إلى أن يخطر ترامب الكونغرس رسميا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن تصنيف السودان على قوائم الإرهاب كلّفه كثيرا وأضر به ضررا بالغا.

من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن خطوة ترامب إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تؤكد التغيير في البلاد.

الإعلان الأميركي

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يعتزم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تودع حكومة الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم.

وجاء في تغريدة ترامب أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار للأميركيين من ضحايا الإرهاب وعائلاتهم. بمجرد إيداع المبلغ سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرا، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان".

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020