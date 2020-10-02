البث الحي
سياسة

ميدل إيست آي: السودان يرسل مئات الجنود إلى اليمن عبر السعودية

القوات السودانية سبق أن أعلنت الانسحاب من اليمن (الجزيرة)
القوات السودانية سبق أن أعلنت الانسحاب من اليمن (الجزيرة)
2/10/2020

نقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن مصادر قولها إن مئات الجنود السودانيين وصلوا الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية، في طريقهم إلى اليمن، مما يشير إلى أن الخرطوم تزيد من مشاركتها في الحرب.

وكان السودان قد أعلن في يناير/كانون الثاني أنه سيقلص وجوده العسكري في اليمن من حوالي 5 آلاف جندي، إلى مجموعة "صغيرة" قوامها حوالي 650 جنديا، بعد كان مشاركا بما يصل إلى 15 ألف جندي منتشرين هناك كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات لمحاربة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر سعودية خاصة لموقع ميدل إيست آي إن 1018 ضابطا وجنديا من الجيش السوداني دخلوا المملكة بحرا في 22 سبتمبر/أيلول، ووصلوا مدينة جازان جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود اليمنية.

وقال مصدر مطلع -طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع- إن طائرتين سودانيتين تحملان عسكريين، غادرت الخرطوم إلى مطار نجران جنوب السعودية في اليوم السابق لوصول الفوج البحري.

وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير قد قرر المشاركة في الحرب باليمن إلى جانب السعودية عام 2015، لمساعدة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على استعادة السلطة، وكانت القوات السودانية تنشط بشكل خاص في ساحل البلاد على البحر الأحمر.

ومنذ الإطاحة بحكومة البشير قبل 1.5 عام، بدأ الحكام الجدد -وهم خليط من المدنيين والعسكريين- في إخراج القوات السودانية من اليمن، ومع ذلك فإن بضع مئات من قوات الدعم السريع بقيت في عدن -التي تسيطر عليها الإمارات- وعلى الحدود السعودية اليمنية.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام سودانية أن قوات الدعم السريع أرسلت 28 مدنيا من غرب دارفور للقتال في اليمن.

المصدر : ميدل إيست آي

حول هذه القصة

عددهم ثلاثون ألف جندي.. القوات السودانية التي تشارك في حرب اليمن

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، أن عدد القوات السودانية التي تشارك في حرب اليمن بلغ ثلاثين ألف جندي، ومعظمهم من قوات الدعم السريع التي استعانت بها الحكومة السودانية سابقا بنزاع دارفور. تقرير: محمد رجيب تاريخ البث:2019/11/2

المزيد من سياسة

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)