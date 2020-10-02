البث الحي
سياسة|العالم

كورونا.. 34 مليونا ونصف مليون مصاب في العالم ودول أوروبية تعود للتشديد

إجراء مجموعة من الفحوصات لتقصي فيروس كورنا المستجد بالعاصمة الإسبانية مدريد (غيتي)
إجراء مجموعة من الفحوصات لتقصي فيروس كورنا المستجد بالعاصمة الإسبانية مدريد (غيتي)
2/10/2020

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم نحو 34 مليونا ونصف مليون مصاب، حيث سجل عدد من البلدان أرقاما قياسية جديدة، بينما شدد عدد من البلدان الأوروبية من الإجراءات للحد من زيادة انتشار الفيروس.

وأوضح موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد وإحصاء آخر الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء في مختلف أرجاء العالم، أن أعداد المصابين بلغت تحديدا 34 مليونا و494 ألفا و967 مصابا.

يأتي ذلك بينما بلغت أعداد الوفيات مليونا و27 ألفا و777 وفاة، في حين بلغت أعداد المتعافين 25 مليونا و677 ألفا و764 متعافيا.

وتتصدر الولايات المتحدة أرقام المصابين بـ7 ملايين و494 ألفا و671 مصابا، في حين بلغت أعداد الوفيات 212 ألفا و660 وفاة.

وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" بعد خضوعه لفحص أعطى نتيجة إيجابية، وذلك بعد إصابة واحدة من مستشاريه المقربين.

وكان ترامب قد قال، أمس الخميس، إنه والسيدة الأولى ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي انتظارا لنتائج الفحوص، التي أُجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بفيروس كورونا المستجد.

ترامب وميلانيا أصيبا بفيروس كورونا (رويترز)

أرقام جديدة

وما تزال الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات التي بلغت وفقا لآخر الأرقام 6 ملايين و397 ألفا و886 مصابا، في حين بلغت أعداد الوفيات 99 ألفا و833 وفاة.

وبالنسبة للبرازيل التي تحتل المرتبة الثالثة في أعداد الإصابات عالميا، فقد بلغت أعداد الإصابات 4 ملايين و849 ألفا، بينما بلغت أعداد الوفيات 144 ألفا و767.

ويوم أمس الخميس أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 36 ألفا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و728 وفاة خلال اليوم الأخير.

البرازيل سجّلت ثاني أعلى نسبة وفيات في العالم  (الأناضول)

إجراءات مشددة

وفي أوروبا، قالت السلطات الفرنسية إنها قد تضع باريس في حالة تأهب قصوى بدءا من الاثنين لمواجهة تفشي الوباء، ما سيتطلب إغلاق الحانات مع ارتفاع عدد الإصابات.

وأوضح وزير الصحة أوليفييه فيران "نحن في مرحلة يتدهور فيها الوضع".

كذلك، وسّعت إسبانيا التي تكافح موجة ثانية من الفيروس نطاق قيودها الصارمة في أنحاء العاصمة رغم المعارضة الشديدة من السلطات المحلية في مدريد، علما أن معظم المناطق الأخرى وافقت على تشديد القيود في المناطق، التي تشهد ارتفاعا سريعا في معدل العدوى.

وفي بريطانيا، قال كبير المستشارين العلميين باتريك فالانس "الأمور تسير بالتأكيد في الاتجاه الخاطئ"، فيما وسعت الحكومة عمليات الإغلاق لتشمل بلدات عدة في شمال إنجلترا ما وضع فعليا أكثر من ربع سكان البلاد تحت قيود أكثر صرامة.

في هذه الأثناء، قررت الحكومتان في سلوفاكيا والتشيك فرض حالة طوارئ تتيح لهما اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات.

من جانبها، سجلت ألمانيا مجددا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 2673 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وتجاوزت ألمانيا 2500 إصابة جديدة مرتين في غضون الأيام القليلة الماضية.

السلطات الفرنسية قد تضع باريس في حالة تأهب قصوى (الأناضول)

ارتفاع قياسي

يأتي ذلك بينما أعلنت إسرائيل، الجمعة، تسجيل 7639 إصابة جراء كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مواصلة الارتفاع الكبير بإصابات الفيروس منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 255 ألفا و771 إصابة؛ منها 1622 وفاة، و183ألفا و488 حالة تعاف.

والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

وبدأ الإغلاق الجمعة الماضية، ويستمر حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جهته، سجل جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت الإجمالي لأكثر من 676 ألف إصابة.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 676 ألفا و84 إصابة، بعد تسجيل 1745 حالة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 609 آلاف، و584 متعافيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بايدن وأوباما وكلينتون يتمنون له الشفاء.. البيت الأبيض: ترامب سيواصل عمله من المستشفى بعد إصابته بكورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيظل على رأس عمله، وأنه ظهرت عليه أعراض طفيفة بعد تأكد إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، كما تم نقله إلى مستشفى عسكري كإجراء احترازي.

كورونا اليوم.. إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بالفيروس ومواطن يقاضي الحكومة التونسية بعد تسارع الوباء

أعلنت حركة حماس إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي بفيروس كورونا، وفيما سجلت دول عربية عدة حصيلة مرتفعة من الإصابات، رفع تونسي أصيب بالفيروس دعوى ضد حكومة بلاده يحملها فيها مسؤولية تسارع تفشي الوباء.

المزيد من سياسة

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)