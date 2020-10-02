البث الحي
سياسة

كورونا.. تمديد إغلاق الدار البيضاء وحظر تجوال بولايتين في تونس

المغرب يحاول السيطرة على كورونا بإعادة فرض بعض الإجراءات (الأوروبية)
المغرب يحاول السيطرة على كورونا بإعادة فرض بعض الإجراءات (الأوروبية)
2/10/2020

مددت السلطات المغربية أمس الخميس إغلاق مدينة الدار البيضا، في حين أعلنت تونس حظر تجوال في ولايتين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إنها قررت تمديد العمل لمدة إضافية ثانية بتدابير الإغلاق، التي تم إقرارها بالدار البيضاء يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، لمدة 14 يوما بداية من 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واستثنى البيان من التدابير المؤسسات والمعاهد التعليمية، التي ستفتح انطلاقا من 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أمام الطلاب لاستئناف الدراسة مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الصحية الاحترازية.

وأعلن المغرب أمس الخميس تسجيل 2470 إصابة بكورونا و42 وفاة و2462 حالة تعافٍ، ليرتفع الإجمالي إلى 123 ألفا و653 إصابة، و2194 وفاة، و102 ألف و715 حالة تعافٍ، بحسب وزارة الصحة.

عقب فتح تونس حدودها أواخر يونيو/حزيران الماضي تسارع تفشي كورونا متسببا بآلاف الإصابات وعشرات الوفيات (الأناضول)

الوضع في تونس

وفي تونس، قررت كلّ من ولايتي سوسة والمنستير (شرق) فرض حظر التجول ليلا ابتداء من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا، مع وجود تهديد بتجاوز المستشفيات قدرتها على الاستيعاب.

جاء هذا القرار، وفق مسؤولين في الولايتين، بعد تفشي الفيروس فيهما، مما دفع وزارة الصحة لتصنفهما منطقة موبوءة. وبموجب هذا القرار يُمنع التجول في كامل الولايتين، ويتعرض كل مخالف للعقوبات الجزائية.

وقال والي سوسة رجاء الطرابلسي في بيان إنه تقرر اعتبارا من أمس الخميس فرض حظر تجول لـ15 يوما في الولاية من الساعة 10 مساء حتى 5 صباحا بالتوقيت المحلي. كما منعت حفلات الأعراس والتجمعات في الفضاءات العامة، وكذلك تدخين الشيشة في المقاهي.

أما في ولاية المنستير المجاورة، فقد أقر حظر للتجول بين 10 ليلا و6 صباحا لـ15 يوما، مع منع إقامة الأسواق الأسبوعية بكامل الولاية، وفق بيان لوالي المنطقة أكرم السبري.

وأضاف السبري أنه سيقع تقييم هذا القرار وإقرار تمديده أو تقليصه وفق تطور الوضع الوبائي بالولاية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات جزائية بحق المخالفين.

وتشهد تونس تصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وخاصة في بعض الولايات من بينها ولايتا سوسة والمنستير.

وتسجل تونس مؤخرا نحو ألف إصابة مؤكدة يوميا مقابل عشرات الإصابات في ذروة الموجة الوبائية الأولى خلال الربيع، وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 18 ألفا. وبلغ عدد الوفيات 265 وفق حصيلة نشرت الأربعاء، وقد تضاعف الرقم أكثر من 5 مرات منذ رفع القيود وفتح الحدود في يونيو/حزيران الماضي.

وبقي قرار إلزامية وضع الكمامة الوقائية في الأماكن المكتظة حبرا على ورق في أحيان كثيرة منذ فرضه بداية أغسطس/آب الماضي.

والأسبوع الماضي استبعد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الذي تسلم المسؤولية في سبتمبر/أيلول السابق، إعادة فرض حجر عام، ودعا إلى احترام التدابير الوقائية.

وأضر الإغلاق العام الذي فرض مدة 3 أشهر في الربيع بكثير من العاملين في قطاعات اقتصادية غير منظمة، وألقى بظلاله على الاقتصاد التونسي الهشّ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

كورونا اليوم.. إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بالفيروس ومواطن يقاضي الحكومة التونسية بعد تسارع الوباء

أعلنت حركة حماس إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي بفيروس كورونا، وفيما سجلت دول عربية عدة حصيلة مرتفعة من الإصابات، رفع تونسي أصيب بالفيروس دعوى ضد حكومة بلاده يحملها فيها مسؤولية تسارع تفشي الوباء.

المزيد من سياسة

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)