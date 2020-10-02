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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بومبيو: جريمة خاشقجي مروعة ومأساوية وإدارة ترامب طالبت السعودية بالتحرك ضد الفاعلين

بومبيو: طالبنا السعودية بالتحرك ضد مرتكبي جريمة مقتل خاشقجي (غيتي)
بومبيو: طالبنا السعودية بالتحرك ضد مرتكبي جريمة مقتل خاشقجي (غيتي)
2/10/2020

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز" (Fox News) إن إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتبرت منذ البداية جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مروعة ومأساوية، وطالبت السعودية بالتحرك ضد الفاعلين.

وبيّن بومبيو أن واشنطن تريد التأكد من أن التحقيق بمقتل خاشقجي كامل وشامل، وسنستمر في الضغط من أجل ذلك.

وتابع طالبنا السعودية بالتحرك ضد مرتكبي جريمة مقتل خاشقجي، وتم سجن أشخاص نتيجة مشاركتهم في ذلك.

مولود جاويش أوغلو: أنقرة لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية (الأناضول)

موقف وتوضيح

من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يوجد موقف من تركيا تجاه الدولة السعودية أو الشعب السعودي، وإن موقفها ضد مرتكبي جريمة خاشقجي.

وبيّن جاويش أوغلو، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أنه لا توجد مشاكل بين السعودية وتركيا، ولا ينبغي أن تكون، وأن على السعودية وتركيا العمل معا من أجل تحقيق مطالب وآمال العالم الإسلامي.

وشدد أن بلاده لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده كان واضحا للغاية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد في هذا الصدد موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي؛ إنما بسبب قاتلي خاشقجي، وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر.

خاشقجي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 (الجزيرة)

جريمة مروعة

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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