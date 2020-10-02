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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد إصابته من أقرب مساعديه.. غموض يلف إصابات كورونا بالدائرة المحيطة بترامب

هيكس كانت على متن طائرة الرئاسة مع ترامب عندما سافر لمناظرة جو بايدن (رويترز)
هيكس كانت على متن طائرة الرئاسة مع ترامب عندما سافر لمناظرة جو بايدن (رويترز)
2/10/2020
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آخر تحديث
2/10/2020
(مكة المكرمة) 03:04 PM

أصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا، بعد إصابة واحدة من أقرب مستشاريه، مما يطرح تساؤلات حول عدد الإصابات في الدائرة المحيطة بالرئيس الذي لا يرتدي الكمامة كثيرا.

وأعلن ترامب إصابته والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعدما أصيبت مستشارته هوب هيكس التي تعمل بجد من دون أن تأخذ استراحة صغيرة، على حد قول ترامب.

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" (Air Force One) مع الرئيس ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو، يوم الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وأكدت ميلانيا في تغريدة إصابتها وترامب بكورونا، وأكدت أنهما بصحة جيدة. وقالت ميلانيا إنها أجلت جميع ارتباطاتها القادمة، كما طلبت من الأميركيين الحرص على سلامتهم، وقالت إنها والرئيس ترامب سيجتازان هذه المرحلة معا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه أجرى وزوجته اختبارا لفيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية. وقال بومبيو إنه بصدد إعادة النظر في رحلته إلى آسيا في ضوء إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا.

وقال مراسل الجزيرة من واشنطن ناصر الحسيني إن أول التساؤلات التي ستطرحها إصابة ترامب بفيروس كورونا سيكون عن الحالة الصحية داخل البيت الأبيض وموظفيه المقدر عددهم بالمئات، خاصة أولئك الذين كانوا على اتصال مباشر وقريب من الرئيس، مشيرا إلى أنه قد تكون الإصابة في فريق ترامب المحيط به أكثر مما هو معلن، خاصة عند النظر إلى الحملة الرئاسية المكثفة التي قام بها في الأيام الماضية.

وشهد مايو/أيار الماضي 3 إصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض، إحداها لمساعد للرئيس الأميركي، والثانية لكاتي ميلر السكرتيرة الصحفية لبنس، وهي زوجة ستيفن ميلر أحد أهم مستشاري ترامب في البيت الأبيض، أما الحالة الثالثة فهي للمساعد الشخصي لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس والمستشارة بالبيت الأبيض.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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