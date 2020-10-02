البنتاغون يعلن انتحار 498 جنديا بالجيش الأميركي في عام واحد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن عدد جنود الجيش الذين انتحروا خلال عام 2019 بلغ 498 عسكريا.

وأوضح تقرير الانتحار السنوي الصادر عن البنتاغون أن 344 من المنتحرين عام 2019 هم من الجنود العاملين، بارتفاع عن العام الذي سبقه الذي بلغ فيه عدد المنتحرين 326، وعن العام 2017 حيث بلغ عددهم 287.

ولفت التقرير العسكري إلى أن عدد المنتحرين من جنود الاحتياط والحرس الوطني بلغ 154، كما أشار إلى أن 142 من الجنود العاملين المنتحرين كانوا يخدمون في القوات البرية، و83 في الجوية، و72 مع البحرية، و47 في سلاح مشاة البحرية

وأفاد تقرير البنتاغون بأن عدد الذين انتحروا من جنود الاحتياط عام 2019 انخفض إلى 65 مقارنة بـ81 عام 2018، و93 عام 2017.

كما أشار إلى انخفاض عدد المنتحرين من الحرس الوطني عام 2019 إلى 89 مقارنة بـ136 عام 2018، و133 عام 2017.